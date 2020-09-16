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Новости
Украина
16 сентября 20, 13:13
Симферопольское водохранилище полностью высохло. ФОТО
Симферопольское водохранилище
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В сети появились свежие фото высохшего Симферопольского водохранилища в оккупированном Россией Крыму.

Снимки обнародованы на Twitter-странице "КРЫМский бандеровец", передает Цензор.НЕТ.

Было

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Стало


"Крым. Фотографии Симферопольского водохранилища. Это то место, которое многие из вас видели при выезде из Симферополя в сторону Алушты/Ялты или при въезде в Симферополь со стороны Алушты/Ялты. Фотографии свежие. Да, воды нет совсем", - говорится в комментарии.

Напомним, 11 сентября в МИД РФ сравнили прекращение поставки воды в оккупированный Крым с "пытками и бесчеловечным обращением".

МИД Украины в который раз заявил, что водоснабжение в Крым полностью восстановят только после полной деоккупации полуострова.
censor.net.ua
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