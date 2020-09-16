Антоненко подал исковое заявление в ЕСПЧ против Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает юридическая компания Сенс Украина, которая защищает Антоненко

Защита Антоненко настаивает, что он был задержан незаконно. Они обратили внимание на то, что полиция задержала его 12 декабря не позже 15:10. Однако в документах указано другое время - 23:05. А основанием для задержания стало постановление следственного судьи, вынесенное в 18:40. То есть, к этому времени Антоненко уже как минимум 3,5 часа был не на свободе.

Заявители также выразили уверенность, что сообщение о подозрении было необоснованным, так как основывалось "исключительно из сходства в манере ходы с предполагаемым преступником на видео".

"Высказывания президента и председателя парламента (благодарность полицейским, наличие ответов на все вопросы, кроме тех, кто заказчик), Генерального прокурора (" установлены лица, собственно совершили преступление "), министра внутренних дел и его заместителя (по хранению заявителем взрывчатки , "которой можно убить большое количество людей"), заместителя председателя Национальной полиции ( "известны нам по прошлым преступлениям") и т.д. нельзя считать осторожными и направленными на информирование общественности о деятельности правоохранительных органов. Они имели сугубо пропагандистский характер и, с учетом положения спикеров существенно влияли на решение о мерах предосторожности.

Срок предварительного расследования также нельзя считать разумным, поскольку дело не была сложным. За время содержания под стражей фактически никаких следственных действий, направленных на получение истины, так и не было проведено.

Ходатайство об изменении меры пресечения от 22.01.2020, 06.05.2020 не были рассмотрены судьями по существу ".