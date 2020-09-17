Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.99
USD
28.02
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
17 сентября 20, 09:34
Венедиктова подписала подозрение "слуге народа" Юрченко
Венедиктова
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко, которого НАБУ подозревает в коррупции и взяточничестве.

Об этом сообщил экс-нардеп, член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

"Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Александру Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных НАБУ", - написал Лещенко в Telegram, добавив, что информация поступила от его инсайдеров.

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

Читайте также: Из-за взятки выгоняют нардепа: кто такой Александр Юрченко

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Кто возглавил ГБР? Главные факты о депутате Венедиктовой
Мы идем в Европу, - Венедиктова о деле Федыны и Звиробий
Рада избрала Венедиктову генеральным прокурором Украины
Венедиктова рассказала о едином задании Зеленского
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Затяжное политическое шоу в Украине совсем не случайность
noimageВ Украине новый рекорд по заболевшим COVID-19
noimageАнтоненко подал исковое заявление в ЕСПЧ против Украины
noimageКравчук потребовал от Грызлова извинений за слова об ОРДЛО
noimageОккупанты дважды нарушали "тишину", один военный погиб
Лента новостей