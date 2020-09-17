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Новости
Украина
17 сентября 20, 09:38
В Украине новый рекорд по заболевшим COVID-19
COVID-19
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За последние сутки больше всего больных выявили в Харьковской области, Тернопольской области и Киеве.
За последние сутки больше всего больных выявили в Харьковской области, Тернопольской области и Киеве.

В Украине за минувшие сутки обнаружили 3 584 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это новый антирекорд, сообщает Министерство здравоохранения в четверг, 17 сентября.

Сегодняшний показатель по больным существенно выше вчерашнего, когда сообщалось о 2 958 новых инфицированных. Рост происходит третьи сутки подряд. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 166 244.

Отметим, что предыдущий антирекорд был почти на 400 случаев меньше. Он был зафиксирован 11 сентября.

За последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (483), Тернопольской области (390), Киеве (379) и Одесской области (325).

Также сообщается о 60 жертвах коронавируса, что существенно меньше вчерашнего рекордного показателя (76). Всего за время пандемии скончались 3 400 украинцев.

При этом за сутки выздоровели 1 589 человек. Это тоже новый рекорд и он фиксируется вторые сутки подряд. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 73 913.

Сейчас коронавирусом болеют 88 931 украинец. За последние сутки их количество выросло на 1 935.

Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:

  • Винницкая обл - 5039 (+63)
  • Волынская обл - 6593 (+89)
  • Днепропетровская обл - 3653 (+114)
  • Донецкая обл - 2272 (+92)
  • Житомирская обл - 4656 (+113)
  • Закарпатская обл - 8931 (+102)
  • Запорожская обл - 2673 (+82)
  • Ивано-Франковская обл - 11856 (+179)
  • Кировоградская обл - 951 (+17)
  • Киев - 18449 (+379)
  • Киевская обл - 7342 (+135)
  • Львовская обл - 17664 (+234)
  • Луганская обл - 689 (+36)
  • Николаевская обл - 2252 (+81)
  • Одесская обл - 10602 (+325)
  • Полтавская обл - 1363 (+56)
  • Ровенская обл - 10797 (90)
  • Сумская обл - 2724 (+84)
  • Тернопольская обл - 10394 (+390)
  • Харьковская обл - 13915 (+483)
  • Херсонская обл - 737 (+35)
  • Хмельницкая обл - 4198 (+65)
  • Черновицкая обл - 12640 (+147)
  • Черкасская обл - 2820 (+81)
  • Черниговская обл - 3034 (+112)

Напомним, что в Украине вырос недельный прирост COVID-19. На прошлой неделе в Украине увеличили количество исследований ПЦР, показатель заболеваемости вырос на 11%.

Также сообщалось, что Украина выделит 2,6 млрд гривен на закупку вакцины от коронавируса. Всего на противостояние эпидемии в 2021 году из госбюджета выделят 19,4 млрд гривен.
Korrespondent
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