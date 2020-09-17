В Украине новый рекорд по заболевшим COVID-19

В Украине за минувшие сутки обнаружили 3 584 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это новый антирекорд, сообщает Министерство здравоохранения в четверг, 17 сентября.

Сегодняшний показатель по больным существенно выше вчерашнего, когда сообщалось о 2 958 новых инфицированных. Рост происходит третьи сутки подряд. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 166 244.

Отметим, что предыдущий антирекорд был почти на 400 случаев меньше. Он был зафиксирован 11 сентября.

За последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (483), Тернопольской области (390), Киеве (379) и Одесской области (325).

Также сообщается о 60 жертвах коронавируса, что существенно меньше вчерашнего рекордного показателя (76). Всего за время пандемии скончались 3 400 украинцев.

При этом за сутки выздоровели 1 589 человек. Это тоже новый рекорд и он фиксируется вторые сутки подряд. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 73 913.

Сейчас коронавирусом болеют 88 931 украинец. За последние сутки их количество выросло на 1 935.

Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая обл - 5039 (+63)

Волынская обл - 6593 (+89)

Днепропетровская обл - 3653 (+114)

Донецкая обл - 2272 (+92)

Житомирская обл - 4656 (+113)

Закарпатская обл - 8931 (+102)

Запорожская обл - 2673 (+82)

Ивано-Франковская обл - 11856 (+179)

Кировоградская обл - 951 (+17)

Киев - 18449 (+379)

Киевская обл - 7342 (+135)

Львовская обл - 17664 (+234)

Луганская обл - 689 (+36)

Николаевская обл - 2252 (+81)

Одесская обл - 10602 (+325)

Полтавская обл - 1363 (+56)

Ровенская обл - 10797 (90)

Сумская обл - 2724 (+84)

Тернопольская обл - 10394 (+390)

Харьковская обл - 13915 (+483)

Херсонская обл - 737 (+35)

Хмельницкая обл - 4198 (+65)

Черновицкая обл - 12640 (+147)

Черкасская обл - 2820 (+81)

Черниговская обл - 3034 (+112)

Напомним, что в Украине вырос недельный прирост COVID-19. На прошлой неделе в Украине увеличили количество исследований ПЦР, показатель заболеваемости вырос на 11%.

Также сообщалось, что Украина выделит 2,6 млрд гривен на закупку вакцины от коронавируса. Всего на противостояние эпидемии в 2021 году из госбюджета выделят 19,4 млрд гривен.