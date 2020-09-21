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Новости
Украина
18 сентября 20, 09:14
Ситуация с коронавирусом в Украине не сдает обороты
COVID-19
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Второй день подряд количество новых случаев заболевания COVID-19 не опускается ниже 3000 за сутки

Второй день подряд количество новых случаев заболевания COVID-19 не опускается ниже 3000 за сутки

За последние сутки в Украине выявили еще 3228 новых случаев заболевания коронавирусом (за сутки до этого — 3584). Также за прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели — 1573 человека, умерли — 68 пациентов, сообщается на сайте Совета нацбезопасности и обороны.

Всего с начала коронавирусной эпидемии в Украине:

- 169 472 зарегистрированных заболевших,

- 75 486 выздоровевших,

- 3468 умерших от COVID-19.

Больше всего новых заболевших за прошедшие сутки выявили в Харьковской области (349), меньше всего — в Кировградской (16) и Луганской (17) областях.

В целом же лидером по числу случаев коронавируса остается Киев (18 740).

Данные по регионам:

  • Винницкая обл - 5114 (+75)
  • Волынская обл - 6689 (+96)
  • Днепропетровская обл - 3765 (+112)
  • Донецкая обл - 2313 (41)
  • Житомирская обл - 4774 (+118)
  • Закарпатская обл - 9031 (100)
  • Запорожская обл - 2748 (+75)
  • Ивано-Франковская обл - 12031 (+175)
  • Кировоградская обл - 967 (+16)
  • г. Киев - 18740 (+291)
  • Киевская обл - 7476 (+134)
  • Львовская обл - 17869 (+205)
  • Луганская обл - 706 (+17)
  • Николаевская обл - 2320 (+68)
  • Одесская обл - 10924 (+322)
  • Полтавская обл - 1390 (27)
  • Ровенская обл - 10917 (+120)
  • Сумская обл - 2807 (+83)
  • Тернопольская обл - 10705 (+311)
  • Харьковская обл - 14264 (+349)
  • Херсонская обл - 766 (+29)
  • Хмельницкая обл - 4339 (+141)
  • Черновицкая обл - 12793 (+153)
  • Черкасская обл - 2891 (+71)
  • Черниговская обл - 3133 (+99)
Ранее стало известно о госпитализации в немецкую клинику мэра Харькова Геннадия Кернеса, у которого на фоне коронавируса обострились старые болезни. Также стало известно о том, что COVID-19 заболела невестка Кернеса – Юлия Привалова. 


16 сентября Кабмин изменил критерии для ужесточения карантинных мер: в красной зоне смогут работать детские сады и школы, а в оранжевой — не будут запрещать перевозки при заполненности 50% мест для сидения. 17 сентября в стране был зафиксирован рекорд по суточному числу заболевших COVID-19 — 3584 украинца.
liga.net
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