Ситуация с коронавирусом в Украине не сдает обороты

Второй день подряд количество новых случаев заболевания COVID-19 не опускается ниже 3000 за сутки

За последние сутки в Украине выявили еще 3228 новых случаев заболевания коронавирусом (за сутки до этого — 3584). Также за прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели — 1573 человека, умерли — 68 пациентов, сообщается на сайте Совета нацбезопасности и обороны.

Всего с начала коронавирусной эпидемии в Украине:

- 169 472 зарегистрированных заболевших,

- 75 486 выздоровевших,

- 3468 умерших от COVID-19.

Больше всего новых заболевших за прошедшие сутки выявили в Харьковской области (349), меньше всего — в Кировградской (16) и Луганской (17) областях.

В целом же лидером по числу случаев коронавируса остается Киев (18 740).

Данные по регионам:

Винницкая обл - 5114 (+75)

Волынская обл - 6689 (+96)

Днепропетровская обл - 3765 (+112)

Донецкая обл - 2313 (41)

Житомирская обл - 4774 (+118)

Закарпатская обл - 9031 (100)

Запорожская обл - 2748 (+75)

Ивано-Франковская обл - 12031 (+175)

Кировоградская обл - 967 (+16)

г. Киев - 18740 (+291)

Киевская обл - 7476 (+134)

Львовская обл - 17869 (+205)

Луганская обл - 706 (+17)

Николаевская обл - 2320 (+68)

Одесская обл - 10924 (+322)

Полтавская обл - 1390 (27)

Ровенская обл - 10917 (+120)

Сумская обл - 2807 (+83)

Тернопольская обл - 10705 (+311)

Харьковская обл - 14264 (+349)

Херсонская обл - 766 (+29)

Хмельницкая обл - 4339 (+141)

Черновицкая обл - 12793 (+153)

Черкасская обл - 2891 (+71)

Черниговская обл - 3133 (+99)

Ранее стало известно о госпитализации в немецкую клинику мэра Харькова Геннадия Кернеса, у которого на фоне коронавируса обострились старые болезни. Также стало известно о том, что COVID-19 заболела невестка Кернеса – Юлия Привалова.



