Ситуация с коронавирусом в Украине не сдает обороты

Второй день подряд количество новых случаев заболевания COVID-19 не опускается ниже 3000 за сутки
За последние сутки в Украине выявили еще 3228 новых случаев заболевания коронавирусом (за сутки до этого — 3584). Также за прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели — 1573 человека, умерли — 68 пациентов, сообщается на сайте Совета нацбезопасности и обороны.
Всего с начала коронавирусной эпидемии в Украине:
- 169 472 зарегистрированных заболевших,
- 75 486 выздоровевших,
- 3468 умерших от COVID-19.
Больше всего новых заболевших за прошедшие сутки выявили в Харьковской области (349), меньше всего — в Кировградской (16) и Луганской (17) областях.
В целом же лидером по числу случаев коронавируса остается Киев (18 740).
Данные по регионам:
- Винницкая обл - 5114 (+75)
- Волынская обл - 6689 (+96)
- Днепропетровская обл - 3765 (+112)
- Донецкая обл - 2313 (41)
- Житомирская обл - 4774 (+118)
- Закарпатская обл - 9031 (100)
- Запорожская обл - 2748 (+75)
- Ивано-Франковская обл - 12031 (+175)
- Кировоградская обл - 967 (+16)
- г. Киев - 18740 (+291)
- Киевская обл - 7476 (+134)
- Львовская обл - 17869 (+205)
- Луганская обл - 706 (+17)
- Николаевская обл - 2320 (+68)
- Одесская обл - 10924 (+322)
- Полтавская обл - 1390 (27)
- Ровенская обл - 10917 (+120)
- Сумская обл - 2807 (+83)
- Тернопольская обл - 10705 (+311)
- Харьковская обл - 14264 (+349)
- Херсонская обл - 766 (+29)
- Хмельницкая обл - 4339 (+141)
- Черновицкая обл - 12793 (+153)
- Черкасская обл - 2891 (+71)
- Черниговская обл - 3133 (+99)
16 сентября Кабмин изменил критерии для ужесточения карантинных мер: в красной зоне смогут работать детские сады и школы, а в оранжевой — не будут запрещать перевозки при заполненности 50% мест для сидения. 17 сентября в стране был зафиксирован рекорд по суточному числу заболевших COVID-19 — 3584 украинца.