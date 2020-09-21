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Новости
Украина
18 сентября 20, 12:36
Шмыгаль в Раде развеял слухи об отмене безвиза с ЕС
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Премьер-министр уверил, что границы Украины остаются открытыми.

Никаких угроз для отмены безвизового режима Украины с Европейским Союзом нет. Об этом в парламенте 18 сентября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

- Безвиз не отменяется. Наши международные коллеги из Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки абсолютно откровенно заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса (о назначении руководителя САП - ред.). Мы сейчас придерживались всех процедур, прописанных правилами, законодательством Украины, дальше вопрос остается к открытости и прозрачности конкурса. Давайте посмотрим, как пройдет конкурс, - подчеркнул Шмыгаль.

Ранее о том, что Украина рискует потерять безвизовый режим и финансовую помощь от ЕС, написали депутаты Европарламента Виола фон Крамон и Михаэль Галер.

- Сильно обеспокоен сегодняшним возможным голосованием в Верховной Раде Украины за кандидатов в конкурсную комиссию по отбору главы САП, которым не хватает добропорядочности и антикоррупционного опыта. Это риск для поддержки ЕС и Международного валютного фонда, – написал Галер в Twitter.

Его коллега Галера Виола фон Крамон-Таубадель также обратила внимание на недостаточность опыта у кандидатов. По ее мнению, украинское правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и запланированный транш помощи в размере €1,5 млрд.

17 сентября депутаты ВРУ приняли постановление, которым определили своих представителей в состав комиссии по выбору руководителя САП. В ведомстве считают бесспорным то, что независимость является ключевой предпосылкой эффективности антикоррупционной инфраструктуры Украины.
kp.ua
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