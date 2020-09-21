Михайлово чудо 2020: что категорически нельзя делать

Михайлово чудо отмечается ежегодно 19 сентября. Этот праздник посвящен воспоминанию о первом чуде архангела Михаила, когда святой явился во время нападения язычников на храм в Хонех.





В народе в этот день устраивали гуляния, которые завершались щедрыми застольями. Предлагаем подробнее узнать о традициях, истории, приметах и запретах праздника.





Михайлово чудо: история праздника





Архангел Михаил упоминается еще в Ветхом Завете. Именно он стоит во главе войска Божьего. По преданию, архангел убедил ангелов бороться во имя Господа Бога с дьяволом. Войско Божье праздновало победу: бесы были навеки изгнаны в преисподнюю.





Праздник Михайлово чудо посвящен событиям, имевшим место в IV веке. Так, в Хонех во Фригии (сейчас территория Турции) жил христианин по имени Архип. Мужчина растил немую дочь и горячо молился Богу о ее исцелении.





Однажды во время молитвы к нему явился архангел Михаил и известил о целебном источнике: если девушка выпьет воды из него, то сможет говорить. Так и произошло. Тогда мужчина воздвиг в честь архангела Михаила храм вблизи источника, где служил сам более 60 лет. К храму приходили люди: послушать проповеди Архипа, испить святой воды, исцелиться и принять христианство.





Это не понравилось язычникам, которые жили неподалеку. Они решили разрушить храм и изменили русло двух речек, что протекали неподалеку, чтобы снести храм потоком воды.





Архип стал молиться покровителю, и вновь случилось чудо: явился архангел Михаил и мечом разрубил скалу, сделав в ней расщелину, и вода ушла под землю. С тех пор иноверцы больше не приближались к храму.





На иконах Архистратиг Михаил изображается с мечом в руках. В христианской литературе указано, что архангел сопровождает души умерших, вымаливая прощение покаявшимся у Господа, направляя их в рай. Михаил также знает все о деяниях каждого человека, поскольку заведует "Великой книгой судеб".





Традиции праздника





На Михайлово чудо в храмах проводят богослужения, зажигают общую свечу. У иконы Архистратига молятся о здравии, об исцелении от лихорадки, исполнении заветного желания. Считается, что молитвы имеют особую силу 19 сентября, и если искренне обратиться к Михаилу за помощью, он обязательно услышит.





В народе к архангелу Михаилу относились с большим почтением; в Михайлово чудо отказывались от всякой работы. Труды в поле и по дому старались перенести на другой день, так как пренебречь этим запретом значило навлечь на себя неприятности.





В праздник устраивались братчины и гулянья, было принято ходить друг к другу в гости. Существовал обычай намеренно поссориться из-за пустяка, а затем за столом помириться и побрататься, чтобы потом не ругаться весь год.





В праздник у постели больного зажигают свечу и читают молитвы о здравии, веря в его исцеление.





Девушки в Михайлово чудо гадали: всей компанией пекли праздничный пирог и в нем запекали кольцо. Кому оно попадется – та и выйдет первая замуж.





Считается, что в Михайлово чудо молитвы имеют особую силу





Приметы на 19 сентября





Листья осины падают вверх лицом – к студеной зиме; изнанкой кверху – к теплой.





Наполовину изнанкой, наполовину лицом – зима ожидается умеренная.





Береза желтеет сначала снизу – поздно весна придет, сверху – ранней будет.





Если к Михайлову чуду листья с деревьев еще не сыплются – к холодной зиме.





Что нельзя делать на Михайлово чудо





Работать: "На Михайлу нельзя работать – Бог накажет". Так, большим грехом считается сеять, пахать, выкапывать овощи, рубить дрова, выполнять тяжелую домашнюю работу, печь хлеб и пироги. Тех, кто все же приступает к работе, по преданию, ждут неприятности. К примеру, могут поломаться инструменты. Поэтому этот день лучше посвятить молитве, работе над духовным и поститься.



"На Михайлу нельзя работать – Бог накажет". Так, большим грехом считается сеять, пахать, выкапывать овощи, рубить дрова, выполнять тяжелую домашнюю работу, печь хлеб и пироги. Тех, кто все же приступает к работе, по преданию, ждут неприятности. К примеру, могут поломаться инструменты. Поэтому этот день лучше посвятить молитве, работе над духовным и поститься.

Спорить, ссориться, ругаться, конфликтовать – лучше во всем искать компромисс.





На Михайлово чудо следили за приметами, что предугадать погоду





Молитва архангелу Михаилу





Господи Боже Великий Царю, Безначальный!





Посли, Господи, Архангела Твоего Михаила на помощь рабу Твоему (имя) изъятии мя от враг моих видимых и невидимых.





О, Господень Михаиле Архангеле! демонов сокрушителю: запрети всем врагам борющимся со мною, сотвори их, яко овцы и сокруши их, яко прах пред лицеем ветра.





О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Шестокрылатый первый княже , воеводо небесных сил Херувим и Серафим. О, угодный Михаиле Архангеле, буди ми помощник во всех обидах, в скорбях, печалях; в пустынях, на распутьях, на реках и на морях – тихое пристанище. Избави мя, Великий Михаиле Архангеле, от всяких прелестей диавольских, егда услыша мя грешнаго раба своего (имя) молящегося тебе и призывающаго тебя и призывающаго имя твое святое: ускори на помощь мне и услыши молитву мою.





О, великий Архангеле Михаиле! Победи вся противящееся мне силою Честнаго и Животворящаго Небеснаго Креста Господня, молитвами Пресвятыя Богородицы и святых апостолов, святаго пророка Божия Илии, святителя Николая Чудотворца, святаго Андреа юродиваго, святых великомучеников Никиты и Евстафия, преподобных отец и святых святителей, мучеников и всех святых Небесных сил. Аминь.







