За сутки в Украине зарегистрировали 3 240 случаев COVID-19

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Как свидетельствуют данные сайта Worldometer, который отслеживает статистику по коронавирусу в странах мира, Украина заняла 5 место в Европе по новым случаям COVID-19 за 18 сентября.

Так, за последние сутки в странах Европы больше всего новых случаев коронавируса подтвердили во Франции, России, Испании, Великобритании и Украине. В соответствущем мировом антирейтинге Украина находится на 15 месте.

Лидерами европейского антирейтинга по общему числу выявленных заражений остается Россия, Испания и Великобритания, Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина расположилась на 25 месте.