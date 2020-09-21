Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.34
USD
28.18
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
19 сентября 20, 09:08
За сутки в Украине зарегистрировали 3 240 случаев COVID-19
коронавирус
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Украине за минувшие сутки, 18 сентября, было выявлено 3 240 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.
В Украине за минувшие сутки, 18 сентября, было выявлено 3 240 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Как свидетельствуют данные сайта Worldometer, который отслеживает статистику по коронавирусу в странах мира, Украина заняла 5 место в Европе по новым случаям COVID-19 за 18 сентября.

Так, за последние сутки в странах Европы больше всего новых случаев коронавируса подтвердили во Франции, России, Испании, Великобритании и Украине. В соответствущем мировом антирейтинге Украина находится на 15 месте.

Лидерами европейского антирейтинга по общему числу выявленных заражений остается Россия, Испания и Великобритания, Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина расположилась на 25 месте.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Установлен новый "коронавирусный" антирекорд
ООН пугают голодом "библейских масштабов" из-за коронавируса
Доказаны случаи повторного заражения новым коронавирусом
Киев вышел в лидеры по заболеваемости — ситуация по районам
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Рождество Пресвятой Богородицы: приметы и запреты
noimageБлижайшие магнитные бури в сентябре 2020
noimageВ Украине запретят свободную продажу антибиотиков
noimageЗеленский призвал "своих" не стелить себе солому
noimageВ Украине выявили почти 3000 новых заболевших за сутки
Лента новостей