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Новости
Украина
19 сентября 20, 09:11
Сепаратисты дважды нарушили перемирие на Донбассе
оос
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Провокации зафиксированы недалеко от Водяного - из подствольного гранатомета, и вблизи Новотошковского - из крупнокалиберного пулемета.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования дважды нарушили перемирие на Донбассе. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС в субботу, 19 сентября.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования дважды нарушили перемирие на Донбассе. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС в субботу, 19 сентября.

В частности, недалеко от Водяного противник открыл огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, а вблизи Новотошковского - из крупнокалиберного пулемета.

"Провокационные выстрелы не представляли опасности для жизни украинских воинов, поэтому огонь не открывался", – отметили в штабе.

Подчеркивается, что на всех участках линии разграничения режим прекращения огня сохранялся в полной мере.

С начала текущих нарушений перемирия не зафиксировано.

В штабе также напоминают, что накануне во время тушения пожара недалеко от населенного пункта Зализное сдетонировало неизвестное взрывное устройство. В результате чего пострадал военный.

Напомним, днем ранее сепаратисты устроили провокации у Новогригорьевки и Водяного, применив стрелковое оружие и гранатомет.
Korrespondent
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