Сепаратисты дважды нарушили перемирие на Донбассе

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования дважды нарушили перемирие на Донбассе. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС в субботу, 19 сентября.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования дважды нарушили перемирие на Донбассе. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС в субботу, 19 сентября.





В частности, недалеко от Водяного противник открыл огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, а вблизи Новотошковского - из крупнокалиберного пулемета.





"Провокационные выстрелы не представляли опасности для жизни украинских воинов, поэтому огонь не открывался", – отметили в штабе.





Подчеркивается, что на всех участках линии разграничения режим прекращения огня сохранялся в полной мере.





С начала текущих нарушений перемирия не зафиксировано.





В штабе также напоминают, что накануне во время тушения пожара недалеко от населенного пункта Зализное сдетонировало неизвестное взрывное устройство. В результате чего пострадал военный.





Напомним, днем ранее сепаратисты устроили провокации у Новогригорьевки и Водяного, применив стрелковое оружие и гранатомет.