Минздрав обновил стандарты оказания помощи при COVID-19

Министерство здравоохранения Украины обновило национальный протокол оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19, который обязателен для выполнения всеми медработниками.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в протокол, разработанный специалистами Минздрава и экспертами в области здравоохранения, полностью включены подходы к медикаментозной терапии и кислородной поддержке при коронавирусной инфекции.

"Протокол для врачей, которые сталкиваются с коронавирусная болезнью — это инструмент, с помощью которого они определяют необходимую терапию и подходы к лечению. Хочу отметить, что назначение лекарственных средств осуществляется с учетом индивидуального течения болезни у каждого отдельного пациента. Протокол должен использоваться исключительно медицинскими работниками", — заявил глава Минздрава Максим Степанов.

В обновленном протоколе, в частности, расширена схема использования глюкокортикоидов, определены алгоритмы назначения антикоагулянтной терапии, дополнены подходы к противомикробной терапии вторичной бактериальной ко-инфекции, а также конкретизированы показания для назначения лекарственного средства тоцилизумаб.

Среди изменений — обновлены определения подозрительного и вероятного случая заболевания COVID-19, определены критерии неконтагиозности (непередаваемости инфекции — Delo.ua) пациентов, соответствующих определению подтвержденного случая COVID-19, а также критерии завершения амбулаторно-поликлинического лечения (прекращение самоизоляции) и обновлен алгоритм тестирования на наличие коронавируса SARS-CoV-2.

Как отмечают в Министерстве здравоохранения, основным методом тестирования является полимеразная цепная реакция (ПЦР). В качестве предварительного скринингового обследования разрешено использовать тест на определение антигена SARS-CoV-2.

В Минздраве выделили категории людей, которым нужно делать ПЦР:

– пациентам, которые имеют клинические симптомы острой респираторной вирусной инфекции и которым не делали скрининговый тест на антиген или такой тест был положительный;

– пациентам с внегоспитальной пневмонией;

– контактным лицам при появлении симптомов, которые не исключают коронавирусной болезни.

Новая редакция протокола четко определяет, когда пациент уже является неконтагиозным и не представляет угрозы для окружающих:

– после 10 дней лечения, при отрицательном результате методом ПЦР;

– при отсутствии клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования.

Кроме этого, определены особенности завершения самоизоляции лиц, которые были в контакте с больным:

– контактные лица подлежат самоизоляции на 14 дней от последнего контакта с подтвержденным или предполагаемым случаем и завершают самоизоляцию без дополнительных лабораторных исследований;

– контактные лица могут прекратить самоизоляцию при получении отрицательного результата тестирования на SARS-CoV-2 методом ПЦР, отобранного не ранее 8 дня последнего контакта с пациентом, больным COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 пятницы, 18 сентября, в Украине было 169 472 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3468 летальных, 75 486 пациентов выздоровели.