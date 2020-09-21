Ермак назвал выдумкой "операцию с вагнеровцами"

Информация о спецоперации украинских спецслужб по задержанию наемников ЧВК Вагнер в Беларуси является детективной историей, где к нескольким фактам из реальности добавили художественные выдумки. Об этом в эфире Свободы слова Савика Шустера заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Детективная история, которая выдумана от самого начала и до конца. Взято несколько фактов из реальности, добавлены художественные выдумки, и создалась масштабная история, которая действительно впечатляет", - сказал он





По его мнению, это тот случай, когда политики и журналисты, желая получить, кто "лайки" в Фейсбуке, а кто – какие-то политические дивиденды, используют пропаганду против Украины, и вольно или невольно принимают в ней участие.





"Поэтому сегодня очень важной является идея создания в Украине центра противодействия пропаганде. Такая идея, я уверен, будет поддержана нашими партнерами, которые тоже ощущают в современном мире влияние на себе этой пропаганды, "фейков", которые вбрасывают в информационное пространство", - добавил он.





Ермак отметил, что представители различных ведомств - разведки, СБУ, Офиса генпрокурора - "дали четкий и открытый ответ обо всем, что происходило вокруг так называемой "операции вагнеровцев".





Глава ОП напомнил, что историю об "операции" украинских и американских спецслужб начал журналист Юрий Бутусов, а потом эту информацию повторил президент России Владимир Путин.





Также Ермак отметил, что появление "вагнеровцев" в Беларуси перед выборами было неслучайно.





"Возможно ли, чтобы группа людей, как описывает господин Бутусов, год готовилась, и никто из спецслужб РФ об этом не знал и дал возможность, чтобы это происходило, и потом они появились в Беларуси? Я думаю, что это операция, только это не украинская операция, и она была действительно нацелена сегодня именно для того, чтобы они появились, и именно накануне выборов, в Беларуси, и именно на белорусской территории", - пояснил он.





Напомним, Бутусов заявлял, что операцию с "вагнеровцами" устроили спецслужбы Украины, но она сорвалась из-за "слива" информации Офису президента. Силовые ведомства эту информацию отрицают.





Тем не менее, Госбюро расследований открыло несколько уголовных дел по заявлениям о срыве возможной спецоперации по доставке наемников ЧВК Вагнер ​​в Украину.



