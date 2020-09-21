В Украине выявили почти 3000 новых заболевших за сутки

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 2966 человек (сутками ранее - 3240). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.
За этот период выздоровели 758 пациентов (сутками ранее 1268 человека), 41 человек умер (сутками ранее 48).
Всего с начала эпидемии зафиксировано 175 678 заболевших, 77 512 выздоровевших, 3557 умерших.
Динамика эпидемии по регионам:
Харьковская область – 14 888 заболевших (424 за сутки);
Одесская – 11 422 (217);
Тернопольская – 11 247 (231);
Киев – 19 483 (343);
Львовская – 18 317 (188);
Ивано-Франковская – 12 382 (170);
Черновицкая – 13 042 (125);
Хмельницкая – 4631 (150);
Киевская – 7744 (133);
Ровенская – 11 124 (109);
Житомирская – 4988 (57);
Днепропетровская – 3982 (104);
Закарпатская – 9154 (44);
Черниговская – 3263 (75);
Волынская – 6856 (73);
Сумская – 3023 (107);
Винницкая – 5268 (58);
Запорожская – 2879 (50);
Черкасская – 3035 (52);
Николаевская – 2469 (95);
Донецкая – 2430 (59);
Херсонская – 813 (23);
Полтавская – 1499 (38);
Луганская – 754 (19);
Кировоградская – 985 (12).
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.Кабмин изменил критерии для ужесточения карантинных мер: в красной зоне смогут работать детские сады и школы, а в оранжевой — не будут запрещать перевозки при заполненности 50% мест для сидения.
Всего в мире COVID-19 заболели 30 976 621 (за сутки – 291 222) человек, выздоровели 22 577 829 (241 545) пациентов, умерли 960 872 (5142).
США на втором месте по количеству новых случаев за сутки (42 533), затем следуют Бразилия (30 913), Франция (13 498) и Аргентина (9276).
Больше всего летальных случаев за сутки зафиксировали в Индии (1149), Бразилии (708), США (657), Мексике (624) и Колумбии (189).
По количеству умерших в сутки Украина 16-я в мировой динамике и 2-я в европейской (48). В Европе за предыдущие сутки самая высокая смертность в России (144 летальных случая).
С начала эпидемии в Китае до 19 сентября в мире было зафиксировано 30,98 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 22,58 миллиона человек, а 961,4 тысячи пациентов (4%) умерли.