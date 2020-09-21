В Украине выявили почти 3000 новых заболевших за сутки

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 2966 человек (сутками ранее - 3240). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

За этот период выздоровели 758 пациентов (сутками ранее 1268 человека), 41 человек умер (сутками ранее 48).

Всего с начала эпидемии зафиксировано 175 678 заболевших, 77 512 выздоровевших, 3557 умерших.

Динамика эпидемии по регионам:

Харьковская область – 14 888 заболевших (424 за сутки);

Одесская – 11 422 (217);

Тернопольская – 11 247 (231);

Киев – 19 483 (343);

Львовская – 18 317 (188);

Ивано-Франковская – 12 382 (170);

Черновицкая – 13 042 (125);

Хмельницкая – 4631 (150);

Киевская – 7744 (133);

Ровенская – 11 124 (109);

Житомирская – 4988 (57);

Днепропетровская – 3982 (104);

Закарпатская – 9154 (44);

Черниговская – 3263 (75);

Волынская – 6856 (73);

Сумская – 3023 (107);

Винницкая – 5268 (58);

Запорожская – 2879 (50);

Черкасская – 3035 (52);

Николаевская – 2469 (95);

Донецкая – 2430 (59);

Херсонская – 813 (23);

Полтавская – 1499 (38);

Луганская – 754 (19);

Кировоградская – 985 (12).

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.





17 сентября в стране был зафиксирован рекорд по суточному числу заболевших COVID-19 — 3584 украинца.



