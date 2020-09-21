Зеленский призвал "своих" не стелить себе солому

Президент Владимир Зеленский написал обращение к депутатам фракции "Слуга народа" с просьбой показать народу о готовности "работать и бороться". Так, глава государства предлагает парламентариям прекратить избегать ответственности и искать себе оправдания. Об этом он написал в своем "Фейсбуке".

- Берите и делайте. И отвечайте. Поэтому прямо и жестко хочу сказать всем своим. Заканчивайте отказываться от ответственности. Заканчивайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного. Заканчивайте готовить себе оправдание на будущее. У вас достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность. Просто нужно работать в режиме "24/7" и постоянно доказывать людям свою полезность, - заявил Зеленский.

По его словам, у депутатов сейчас имеется шанс получить очередную возможность обнулись "серые элиты" на местах.

- Бороться за то, чтобы, вопреки традиционным заговорам, получить еще одну возможность обнулить старые "серые элиты" на местах. Это, конечно, очень трудно. Потому что любое радикальное изменение правил игры – это, прежде всего, ответственность. За себя и за свою команду. И это бесспорное преодоление тяжелого сопротивления старых ярых коррупционеров на местах, которые буквально спрессованы в крепкие кланы и региональные мафии, - подчеркнул он.

Как отметил гарант, речь идет не только о выборах в органы местного самоуправления, а также о возможности побороть коррупцию в Украине.

- Речь сейчас о том, куда мы все-таки хотим в итоге дойти. И хотим ли? Или уже сломались на полпути? Но разве настоящие изменения могут произойти без выигрыша, без победы, без веры в себя? Вот почему необходимо, чтобы блестели глаза. Чтобы вопреки. Чтобы все вокруг видели желание идти и бороться. По-другому никак, - написал Зеленский.

Президент отметил, что людям свойственно ошибаться, в том числе и депутатам, но при этом, важно уметь исправлять свои ошибки.







