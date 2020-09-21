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Новости
Украина
20 сентября 20, 20:31
В Украине запретят свободную продажу антибиотиков
таблетки
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C 2021 года антибиотики нельзя будет купить без электронного рецепта

С 2021 года без электронного рецепта украинцы не смогут приобрести инсулины и наркотические вещества, а с 2022 без документа станет невозможно купить антибиотики. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Упорядочивание рынка лекарственных средств и внедрение электронного рецепта является одной из серьезных составляющих реформы здравоохранения. Для нас очень необходимо для здоровья украинцев, чтобы мы избегали любых вещей, связанных с самолечением. Например, заболел человек, она сразу лезет в интернет, смотрит на каких-то форумах, каким образом ему лечиться, просто идет в аптеку и покупает лекарственные средства, которые очень часто должны отпускаться по рецептурными бланкам. Это все напрямую влияет на ваше здоровье.

Глава Минздрава рассказал, что когда люди начинают бесконтрольно принимать антибиотики, возникает резистентность к антибактериальной терапии. И когда пациенту необходим курс антибиотика при том или ином заболевании, лечение оказывается недейственным.

Мы разработали план перехода на электронный рецепт. Потому что электронный рецепт фиксируется в системе, мы можем проследить каким врачом он выписан, нужно ли было выписывать лекарство, потом уже вопросы к качеству оказания медицинской помощи.

Согласно плану Минздрава, электронный рецепт в Украине будет вводиться поэтапно:

- 2021 год - наркотические средства, инсулины, а также иммуносупрессоры; 
- 2022 год - все антибиотики; 
- 2023 год - остальные рецептурные лекарственные средства.
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