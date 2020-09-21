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20 сентября 20, 20:33
Ближайшие магнитные бури в сентябре 2020
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Названы самые опасные дни в сентябре, когда обрушатся сильнейшие магнитные бури

В сентябре 2020 года ожидаются сильнейшие магнитные бури. Первый геомагнитный удар обрушился уже воскресенье, 6 сентября, и каждый из нас смог его прочувствовать.

По прогнозам, следующий геомагнитный удар будет 26 сентября, на Солнце возникнут сильные возмущения. Это явление может отразиться на состоянии тех, кто склонен к нервозности и раздражительности. Специалисты советуют поберечь нервы и не вступать в споры.

Магнитная буря средней интенсивности пройдет 29 сентября. Следует быть осторожными метеозависимым, склонным к повышенному артериальному давлению и головным болям людям. Вечером геомагнитное поле будет особенно активно.

30 сентября - день самой сильной магнитной бури. Дискомфорт могут почувствовать даже те, чье состояние обычно не зависит от погодных условий.

Стоит отметить, что справиться с повышенной солнечной активностью помогут прогулки на свежем воздухе, легкая еда - особенно сезонные фрукты и овощи, чистая вода и травяной чай.
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