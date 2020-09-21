В Украине снизилось число заболевших на COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2675 человек (сутками ранее - 2966 ). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

Зафиксировано 26 летальных случаев (сутками ранее 41).

Всего с начала эпидемии в стране выявили 178 353 заболевших, 77 512 выздоровевших, 3583 умерших.

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