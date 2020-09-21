В Украине снизилось число заболевших на COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2675 человек (сутками ранее - 2966 ). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.
Зафиксировано 26 летальных случаев (сутками ранее 41).
Всего с начала эпидемии в стране выявили 178 353 заболевших, 77 512 выздоровевших, 3583 умерших.
Новость дополняется…16 сентября Кабмин изменил критерии для ужесточения карантинных мер: в красной зоне смогут работать детские сады и школы, а в оранжевой — не будут запрещать перевозки при заполненности 50% мест для сидения. 17 сентября в стране был зафиксирован рекорд по суточному числу заболевших COVID-19 — 3584 украинца.