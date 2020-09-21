В Украине вступило в силу новое карантинное зонирование

Красная зона

При попадании в эту зону запрещается работа общественного транспорта; ТРЦ, кафе и ресторанов. Такие ограничения возможны в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд, превышения среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней больше, чем в 5 раз.

В эту зону попали:

Чоп Закарпатской области;





Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;





город Бережаны, Залищицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;





город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;





город Канев Черкасской области;





Герцаивский и Кельменецкий районы Черновицкой области;





город Нежин и Носовский район Черниговской области.





Оранжевая зона





В этой зоне оказалось больше всего областных центров, а также столица. Здесь запрещается работа: хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью; фитнес-центров и спортзалов, части учреждений культуры; детских лагерей. Также запрещены массовые сборы на более чем 100 человек.





Отметим, ранее в Минздраве исключили норму о запрете перевозки в общественном транспорте в "оранжевой зоне" при заполненности 50% сидячих мест.





В эту зону попали:





города Винница и Казатин Винницкой области;





город Нововолынск, Киверцовский и Маневицкий район Волынской области;





город Коростень, Лугинский и Овручский районы Житомирской области;





город Ужгород, Раховский и Ужгородский районы Закарпатской области;





Пологовский район Запорожской области;





города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Косовский, Рогатинский, Рожнятовский и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;





город Обухов, Киево-Святошинский и Барышевский районы Киевской области;





Бродовский и Радеховский районы Львовской области;





город Вознесенск Николаевской области;





города Беляевка, Измаил и Черноморск, Березовский, Белгородской, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;





города Дубно, Вараш и Острог, Демидовский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский и Ровненский район Ровненской области;

город Сумы Сумской области;





города Тернополь, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Чертовский и Шумский районы Тернопольской области;





города Харьков, Люботин и Великобурлукский районы Харьковской области;

города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Каменец-Подольский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;





город Смела, Каневский, Корсунь-Шевченковский и Смоленской районы Черкасской области;





город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Стороженецький районы Черновицкой области;





Борознянський, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;

город Киев.





Желтая зона

В этой зоне запрещается посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся люди преклонного возраста (кроме тех, что оказывают услуги).





Под эти ограничения подпадают:





города Могилев-Подольский и Хмельник, Винницкий, Калиновский, Козятинский, Литинский, Тивровский, Томашпольский и Хмельницкий районы Винницкой области;





города Луцк и Владимир-Волынский, Владимир-Волынский, Гороховский, Иванчивский, Луцкий, Любашевский, Шацкий, Луцкий, Старовиживский, Терейский и Шацкий районы Волынской области;





города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Барановский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Любарский, Попильнянский, Пулинский, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;





города Берегово, Мукачево и Хуст, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Переченский, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области;





города Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Токмак, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Мелитопольский, Михайловский и Ореховский районы Запорожской области;





города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыевский, Надворнянский, Снятиский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;





города Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Ржищев и Фастов, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Володарский, Иванковский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;





города Лисичанск и Северодонецк, Беловодский, Марковский, Меловской, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области;





города Львов, Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый и Червоноград, Жовковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Самборский, Сокальский и Яворовский районы Львовской области;





города Николаев и Южноукраинск, Баштанский, Витовский, Вознесенский и Казанковский районы Николаевской области;





города Одесса, Белгород-Днестровск, Подольск, Теплодар и Южный, Арцизский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Килийский, Лиманский, Подольский, Раздельнянский, Савранский, Саратский и Ширяевский районы Одесской области;

город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровненской области;





города Конотоп, Лебедин и Ромны, Белопольский, Конотопский, Краснопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский, Роменский, Середина-Будский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;





города Изюм, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Зачипиловский, Змиевский, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокуцкий, Нововодолажский, Первомайский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;





города Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Деражнянский, Дунаевецкий, Изяславский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области;





города Черкассы, Ватутино, Золотоноша и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Лисянский, Маньковский, Уманский, Черкасский, Чигиринский и Шполянский районы Черкасской области;





город Новоднестровск, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;





города Чернигов и Прилуки, Бахмач, Ичнянский, Козелецкий, Прилуцкий, Сновский, Сребнянский, Талалаевский, Черниговский районах Черниговской области.





Следует отметить, что такие эпидемические уровни установлены на 14 дней. Все остальные населенные пункты находятся в зеленой зоне.





Зеленая зона





В этой зоне ношение масок в общественных зданиях и транспорте остается обязательным; во время массовых мероприятий допускается одно лицо на 5 кв. м; кинотеатры могут быть наполнены только на 50%; перевозки пассажиров в общественном транспорте разрешается только в масках и на пассажирских сиденьях.





Как сообщалось, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране правительство приняло решение продлить карантин до 1 ноября. Карантинное зонирование так же продлят. Также принято решение запретить въезд иностранцам на территорию Украины до 28 сентября.





В Украине количество инфицированных с начала пандемии составило 175 678 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 557 человек, выздоровели - 77 512 человек