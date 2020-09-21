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Новости
Украина
21 сентября 20, 11:58
Где можно увидеть украинско-американские учения ССО. ФОТО
учения ССО
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У жителей Украины появилась уникальная возможность воочию увидеть учения Сил спрециальних операций Украины и США, которые будут проходить 22 и 23 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства США в Facebook.

"Вы когда-нибудь слышали о безпарашутном десантировании с помощью десантного каната? Упражнения для повышения готовности и оперативной совместимости между силами специальных операций США и Украины продолжаются до 23 сентября. Воспользуйтесь возможностью посмотреть на самолеты, участвующие в совместных американо-украинских учениях ССО над этими городами!" - говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Учения будут проходить:

22 сентября: полеты над Рыбаковкой, Очаковом, Анатольевкой, Березовкой между 12:30 и 14:00. Задача будет включать дозаправку в воздухе.

Фото: посольство США в Facebook

23 сентября: полеты на низких высотах и ​​отработки других навыков. Места проведения: Херсон, Запорожье, Днепр, Полтава, Черкассы между 12:30 и 14:00.
censor.net.ua
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