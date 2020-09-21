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Новости
Украина
21 сентября 20, 11:19
Плотный смог затянул часть Киева
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В некоторых школах детям сказали не приходить на уроки. Причиной стал пожар на свалке в Дарницком районе.

Харьковский массив Киева утром в понедельник, 21 сентября, затянуло смогом. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает Страна.

Отмечается, что с самого утра Харьковский массив окутан плотным смогом. А в некоторых школах детям сказали не приходить на занятия.

Пресс-секретарь главного управления ГСЧС Украины в Киеве Светлана Водолага, рассказала журналистам, что в Дарницком районе горит свалка, пожар начался вчера в 12:45, но открытого огня нет.

"Там идет процесс тления. Эта свалка глубиной залегания до шести метров, поэтому, конечно, не так просто ее погасить. Поэтому это принцип горения такой же, когда горят торфяники. Сейчас там спасатели работают, есть очаги возгорания", - заявила Водолага.

Она отметила, что на месте работает специальная инженерная техника, переворачивающая пласты мусора, чтобы пожарные могли дальше тушить тление.

 
Korrespondent
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