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Новости
Украина
21 сентября 20, 15:25
В Киеве закрыли пять школ, 328 классов на самоизоляции
карантин
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Столичная власть контролирует и проверяет соблюдение учебными заведениями регламентов работы и противоэпидемических мероприятий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Что касается учебного процесса в столице. Мы держим ситуацию под контролем. И проверяем соблюдение учебными заведениями определенных регламентов их работы. И там, где выявляют больных детей или педагогов, - классы или школы отправляют на дистанционное обучение", - сказал Кличко.

Он сообщил, что на сегодня пять школ закрыты на карантин из-за случаев заболевания среди учителей. По одной школе в Голосеевском, Дарницком, Оболонском, Печерском и Соломенском районах столицы.

"В 122 школах перевели на самоизоляцию и дистанционное обучение целом 328 классов, где есть больные ученики. Всего больных коронавирусом школьников в столице - 267, педагогов - 127", - сообщил Кличко.

Он отметил, что в дошкольных учреждениях города, из-за выявленных случаев вируса, временно закрыты 15 групп. Один сад закрыт на карантин. Наполненность детей в детских садах сегодня - примерно 50%.
censor.net.ua
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