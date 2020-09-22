В Северном Крыму села остаются без воды

В Северном Крыму без воды остались 29 сел, сообщает Новая газета со ссылкой на совещание оккупационной администрации.
В крымских селах пересыхают скважины, воду будут доставлять цистернами.
В 39 поселениях, где с конца августа воду подают по графику, наблюдаются сбои в работе системы водоснабжения.
В Симферополе в 45 многоэтажках из-за низкого давления вода не поднимается выше пятого этажа, люди ходят с ведрами к баками, установленным в каждом квартале города.
Из-за введения графика подачи воды в изношенной системе водоснабжения начались регулярные поломки. От жителей поступают жалобы на качество воды в Симферополе: у нее желто-коричневый оттенок.
Начались ограничения подачи воды и на Южном берегу Крыма. Воды нет на ряде улиц в поселке Партенит, с 23 сентября вводятся ограничения в Алуште.24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Крыма стартовал первый этап ограничения подачи воды.