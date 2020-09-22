Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.14
USD
28.19
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
22 сентября 20, 08:58
В Северном Крыму села остаются без воды
озеро
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Симферополе из-за низкого давления вода во многих домах не поднимается выше пятого этажа, В Алуште вводят график подачи воды

В Северном Крыму без воды остались 29 сел, сообщает Новая газета со ссылкой на совещание оккупационной администрации.

В крымских селах пересыхают скважины, воду будут доставлять цистернами.

В 39 поселениях, где с конца августа воду подают по графику, наблюдаются сбои в работе системы водоснабжения.

В Симферополе в 45 многоэтажках из-за низкого давления вода не поднимается выше пятого этажа, люди ходят с ведрами к баками, установленным в каждом квартале города.

Из-за введения графика подачи воды в изношенной системе водоснабжения начались регулярные поломки. От жителей поступают жалобы на качество воды в Симферополе: у нее желто-коричневый оттенок.

Начались ограничения подачи воды и на Южном берегу Крыма. Воды нет на ряде улиц в поселке Партенит, с 23 сентября вводятся ограничения в Алуште.

24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Крыма стартовал первый этап ограничения подачи воды. 

Через неделю — воду стали подавать почасово. 7 сентября начался третий этап ограничений — потребление воды снизилось со 160 000 до 100 000 кубов в сутки.

8 сентября в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявили, что проблемы с водой оккупанты в Крыму создают искусственно. 
liga.net
Ещё по теме:
Астронавты Херли и Бенкен присоединились к команде МКС.ВИДЕО
В Киеве приняли окончательное решение по взорвавшемуся дому
Оккупанты выпустили противотанковую ракету по жилым домам
В Новой Каховке горит пятиэтажный дом. ВИДЕО+ФОТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Для регионов «красной зоны» ввели новые ограничения
noimageКоронавирус - не заговор. Он убивает. Весну увидят не все
noimageДень осеннего равноденствия: главные приметы и запреты
noimageПрогноз погоды в Украине на 22 сентября
noimageПротивник начал укрепляться в сторону Водяного
Лента новостей