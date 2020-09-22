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Новости
Украина
22 сентября 20, 09:07
Противник начал укрепляться в сторону Водяного
зона ООС
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21 сентября трижды был нарушен режим прекращении огня.

Военные отметили, что около временно оккупированной Ужовки противник начал укреплять свои позиции в сторону Водяного. Об этом сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

- Выявлен факт дополнительного инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений в направлении Водяного со временно оккупированной Ужовки, - сказано в заявлении. 

В течение 21 сентября трижды были нарушены договоренности о прекращении огня, которые вступили в силу 27 июля.

- Выстрелы из стрелкового оружия, а затем из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2, зафиксированы вблизи населенного пункта Марьинка. Еще одну вражескую провокацию из стрелкового оружия отметили на участке неподалеку Водяного. Одиночные неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали, - добавили военные.

За прошедшие сутки боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Власти  так называемой "ДНР" говорили о неких инженерных сооружениях ВСУ, возведенных под Горловкой "в нарушение дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия". Угрожали несколько раз разрушить их обстрелами, если военные сами не разберут. Была запланировала инспекция украинских позиций с участием ОБСЕ и представителей так называемой "ДНР" в районе поселка Шумы, но она не состоялась.
kp.ua
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