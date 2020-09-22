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Новости
Украина
22 сентября 20, 15:43
В ООН констатировали действенность перемирия
донбасс
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В организации оценили результаты перемирия на Донбассе, начавшегося почти два месяца назад.

В августе мониторинговая миссия ООН не зафиксировала гибели мирных жителей или разрушений инфраструктуры на Донбассе. 

"Пакет дополнительных мер о прекращении огня привело к улучшению положения гражданского населения и на контролируемых, и на неподконтрольных территориях. Это показывает, что есть возможность достичь нулевого показателя погибших среди гражданских лиц", - сказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

ООН призывает стороны конфликта продолжать соблюдать перемирие, начавшееся 27 июля.

По данным организации, в 2020 году на Донбассе погибли 18 мирных жителей, еще 89 были ранены.
Korrespondent
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