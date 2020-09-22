В ООН констатировали действенность перемирия

В августе мониторинговая миссия ООН не зафиксировала гибели мирных жителей или разрушений инфраструктуры на Донбассе.

"Пакет дополнительных мер о прекращении огня привело к улучшению положения гражданского населения и на контролируемых, и на неподконтрольных территориях. Это показывает, что есть возможность достичь нулевого показателя погибших среди гражданских лиц", - сказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.





ООН призывает стороны конфликта продолжать соблюдать перемирие, начавшееся 27 июля.





По данным организации, в 2020 году на Донбассе погибли 18 мирных жителей, еще 89 были ранены.