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Украина
22 сентября 20, 22:14
На время карантина школам разрешили отказаться от оценок
школа
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Оценивание учеников будет происходить по собственным критериям учебных заведений.

В Министерстве образования разъяснили, как учебные заведения могут оценивать знания учеников во время проведения дистанционного обучения в связи с карантином в Украине. Так, школы могут отказаться от 12-бальной системы и установить собственные критерии оценивания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Такая возможность для школ определена в законе о "О среднем образовании". В частности, в ст. 17 закона указано, что образовательные учреждения могут оценивать учеников по собственной шкале. Но впоследствии эта шкала должна быть обязательно переведена в баллы, - указано в  сообщении.

В случае, если половина уроков проводились удаленно, учителя могут ставить в место оценок "зачет" или "незачет". Такую систему оценивания школы могут использовать по таким предметам: "Физическая культура", "Трудовое обучение", "Изобразительное искусство", "Музыкальное искусство", "Основы здоровья" и другим.

В связи с распространением коронавируса в Украине действует адаптивный карантин. Так, учебные заведения могу работать в обычном режиме или смешанной форме обучении. Это зависит от того, в каком регионе находится учебное заведение согласно карантинных зон.

Что касается школ, которые находятся в "красной зоне" карантина, решение о закрытии учебного заведения принимаются совместно местной и центральной властями. А в "оранжевых зонах" - установлен смешанный формат обучения, в рамках которого часть классов посещают занятия  в школах, а некоторые классы обучаются дистанционно.
kp.ua
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