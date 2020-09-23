Под Киевом горела многоэтажка

В Софиевской Борщаговке под Киевом рано утром в среду, 23 сентября, загорелся шестиэтажный жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Отмечается, что вскоре пожар перекинулся на кровлю. На данный момент он локализован.

"23 сентября в 5:25 в с. Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района в шестиэтажном доме на шестом этаже в квартире возник пожар с распространением на кровлю. В 8:12 пожар локализован на площади 300 кв. м", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 36 спасателей и 7 единиц техники ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Киеве за двое суток потушили пожар на мусорной свалке. С огнем боролись 26 человек и семь единиц техники.