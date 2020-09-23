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Украина
23 сентября 20, 10:14
Больше всего заболевших за сутки в четырех областях и Киеве
COVID-19
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Лидером по количеству инфицированных коронавирусом за сутки стала Харьковская область, меньше всего заболели в Кировоградской области

За минувшие сутки больше всего заразились COVID-19 в Харьковской (403), Тернопольской (337), Одесской (287), Львовской (252) областях и Киеве (307). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

Меньше всего заразившихся коронавирусом отмечается в Кировоградской области (19).

Динамика эпидемии по регионам:

  • Харьковская область – 15 908 заболевших (403 за сутки);
  • Львовская – 19 045 (252);
  • Черновицкая – 13 448 (144);
  • Ивано-Франковская – 12 675 (137);
  • Одесская – 12 130 (287);
  • Киев – 20 335  (307);
  • Ивано-Франковская – 12 811 (136);
  • Тернопольская – 12 069 (337);
  • Ровенская – 11 459  (106);
  • Закарпатская – 9343 (78);
  • Киевская – 8148 (128);
  • Волынская – 7132 (101);
  • Винницкая – 5455 (78);
  • Житомирская – 5191 (70);
  • Хмельницкая – 5049 (112);
  • Днепропетровская – 4394 (176);
  • Черниговская – 3537 (126);
  • Сумская – 3280 (96);
  • Черкасская – 3238 (93);
  • Запорожская – 3149 (115);
  • Николаевская – 2643 (71);
  • Донецкая – 2634 (129);
  • Полтавская – 1630 (55);
  • Кировоградская – 1024 (19);
  • Херсонская – 868 (31);
  • Луганская – 814 (47);

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.


16 сентября Кабмин изменил критерии для ужесточения карантинных мер: в красной зоне смогут работать детские сады и школы, а в оранжевой — не будут запрещать перевозки при заполненности 50% мест для сидения. 

17 сентября в стране был зафиксирован рекорд по суточному числу заболевших COVID-19 — 3584 украинца. 

22 сентября сообщалось, что за минувшие сутки больше всего заболевших зафиксировали в Харьковской (372), Тернопольской (293), Львовской (275), Одесской (233) областях и Киеве (270). 

За прошедшие сутки, 22 сентября, в Украине выявили 3497 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 2884) – это почти повторение рекордного показателя (3584), который зафиксировали около недели назад.
liga.net
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