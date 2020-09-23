Больше всего заболевших за сутки в четырех областях и Киеве

За минувшие сутки больше всего заразились COVID-19 в Харьковской (403), Тернопольской (337), Одесской (287), Львовской (252) областях и Киеве (307). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.
Меньше всего заразившихся коронавирусом отмечается в Кировоградской области (19).
Динамика эпидемии по регионам:
- Харьковская область – 15 908 заболевших (403 за сутки);
- Львовская – 19 045 (252);
- Черновицкая – 13 448 (144);
- Ивано-Франковская – 12 675 (137);
- Одесская – 12 130 (287);
- Киев – 20 335 (307);
- Ивано-Франковская – 12 811 (136);
- Тернопольская – 12 069 (337);
- Ровенская – 11 459 (106);
- Закарпатская – 9343 (78);
- Киевская – 8148 (128);
- Волынская – 7132 (101);
- Винницкая – 5455 (78);
- Житомирская – 5191 (70);
- Хмельницкая – 5049 (112);
- Днепропетровская – 4394 (176);
- Черниговская – 3537 (126);
- Сумская – 3280 (96);
- Черкасская – 3238 (93);
- Запорожская – 3149 (115);
- Николаевская – 2643 (71);
- Донецкая – 2634 (129);
- Полтавская – 1630 (55);
- Кировоградская – 1024 (19);
- Херсонская – 868 (31);
- Луганская – 814 (47);
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.
16 сентября Кабмин изменил критерии для ужесточения карантинных мер: в красной зоне смогут работать детские сады и школы, а в оранжевой — не будут запрещать перевозки при заполненности 50% мест для сидения.