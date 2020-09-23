Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.96
USD
28.21
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
23 сентября 20, 19:20
Суд арестовал имущество нардепа Юрченко
Юрченко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Арест наложили на наличные средства Александра Юрченко и недвижимость с целью обеспечения будущей конфискации имущества.

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают в получении взятки. Об этом сообщает Слово и дело со ссылкой на источники в антикоррупционных органах в среду, 23 сентября.

Так, арест наложили на наличные средства Юрченко и недвижимость с целью обеспечения будущей конфискации имущества.

Согласно декларации нардепа за 2019 год, он владеет 33% квартиры в Киеве общей площадью 62,4 кв.м. Две трети помещения принадлежат его родителям.

Также Юрченко задекларировал 50 тысяч долларов наличными, а его жена – 200 тысяч гривен.

Накануне суд арестовал Александра Юрченко с возможностью выйти под залог на сумму более 3 млн гривен. По состоянию на вечер 23 сентября залог за нардепа еще не внесли.

Как сообщалось, нардепа Юрченко подозревают в получении неправомерной выгоды и подстрекательстве к предоставлению взятки. Но он не признает предъявленные ему обвинения. Нардепа уже исключили из фракции Слуга народа.

Ранее по этому делу был арестован помощник Юрченко Иван Фищенко. Но уже на следующий день он внес 1,5 млн гривен и вышел под залог.
Korrespondent
Ещё по теме:
Освобожденного в ходе обмена 16 апреля отправили в СИЗО
В Киеве арестовали похитителей бизнесмена
Экс-командир "Азова" о деятельности пятой колонны в Украине
В Офисе генпрокурора назвали причину Иловайской трагедии
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Запустили поезд повышенной комфортности из Черкасс в Смелу
noimageБольше всего заболевших за сутки в четырех областях и Киеве
noimageПод Киевом горела многоэтажка
noimageРазумков о вероятности досрочных выборов Верховной Рады
noimageНа время карантина школам разрешили отказаться от оценок
Лента новостей