Суд арестовал имущество нардепа Юрченко

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают в получении взятки. Об этом сообщает Слово и дело со ссылкой на источники в антикоррупционных органах в среду, 23 сентября.

Так, арест наложили на наличные средства Юрченко и недвижимость с целью обеспечения будущей конфискации имущества.

Согласно декларации нардепа за 2019 год, он владеет 33% квартиры в Киеве общей площадью 62,4 кв.м. Две трети помещения принадлежат его родителям.

Также Юрченко задекларировал 50 тысяч долларов наличными, а его жена – 200 тысяч гривен.

Накануне суд арестовал Александра Юрченко с возможностью выйти под залог на сумму более 3 млн гривен. По состоянию на вечер 23 сентября залог за нардепа еще не внесли.

Как сообщалось, нардепа Юрченко подозревают в получении неправомерной выгоды и подстрекательстве к предоставлению взятки. Но он не признает предъявленные ему обвинения. Нардепа уже исключили из фракции Слуга народа.

Ранее по этому делу был арестован помощник Юрченко Иван Фищенко. Но уже на следующий день он внес 1,5 млн гривен и вышел под залог.