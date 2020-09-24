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Новости
Украина
24 сентября 20, 11:05
От коронавируса в Украине скончался второй ребенок
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Всего за прошедшие сутки умерли 52 человека.

От коронавируса умер второй ребенок. Смертельный случай подтвердил 24 сентября в ходе брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

- За последние сутки в Украине зафиксированы 52 летальных случая, среди которых - один ребенок. Это второй смертельный случай ребенка за все время пандемии, - сказал он.

Чиновник не уточнил, где именно произошла смерть и какого возраста был малыш.

Степанов сообщил и хорошую новость. Зафиксировано рекордное за сутки количество людей, который выздоровели от коронавируса - 1778 человек.

В мае в Черновицкой области умер пятимесячный мальчик с подозрением на COVID-19. Младенец был ВИЧ-инфицированным, рожденным от ВИЧ-инфицированной матери. У него были врожденный порок сердца и двусторонняя пневмония.

За все время пандемии от COVID-19 скончались 3 тысячи 757 человек.
kp.ua
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