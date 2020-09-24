Зеленский отменил визит к Лукашенко

"Действительно, визит президента Украины в Беларусь, планировавшийся в октябре, был отменен", - отметила она.
Ранее посол Беларуси в Украине Игорь Сокол в своем интервью заявил, что в июле было направлено приглашение от имени белорусского правительства всем главам украинских регионов.
Он также добавил, что уже в августе были получены подтверждения участия от половины укранских областей и уже началось планирование официального визита Зеленского в Беларусь. Сокол, как замглавы оргкомитета, в июле провел визит в Гродно и уже тогда город был готов принять гостей.