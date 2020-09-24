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Новости
Украина
24 сентября 20, 19:11
Зеленский отменил визит к Лукашенко
Зеленский
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Владимир Зеленский отменил визит в Беларусь, который планировался на октябрь, посол Беларуси в Украине Игорь Сокол рассказал об этом.

"Действительно, визит президента Украины в Беларусь, планировавшийся в октябре, был отменен", - отметила она.

Ранее посол Беларуси в Украине Игорь Сокол в своем интервью заявил, что в июле было направлено приглашение от имени белорусского правительства всем главам украинских регионов.

Он также добавил, что уже в августе были получены подтверждения участия от половины укранских областей и уже началось планирование официального визита Зеленского в Беларусь. Сокол, как замглавы оргкомитета, в июле провел визит в Гродно и уже тогда город был готов принять гостей.

В интервью отмечалось, что буквально на днях Украина обратилась с инициативой по переносу Форума на 2021 год, что фактически перечеркнуло совместную работу по подготовке.

"Пострадают в первую очередь экономики наших стран, межрегиональные связи и между простыми людьми. Разрушать легко, созидать намного труднее." заявил Сокол.

Ранее сообщалось, что вчера в Минске прошла инаугурация Президента Беларуси Александра Лукашенко, Украина не признала данное событие легитимны
telegraf.com.ua
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