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Новости
Украина
24 сентября 20, 19:22
После самоизоляции ученики не обязаны проходить тест
карантин
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Министерство образования и науки Украины заявляет, что после самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 ученики не обязаны проходить тест и подавать в школу документы о состоянии здоровья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Ученики, их родители и другие законные представители не обязаны предоставлять в учреждения общего среднего образования документальные подтверждения о состоянии здоровья учащихся для продолжения обучения после самоизоляции", - говорится в сообщении.

Отмечаеся, что для лиц, имевших контакт с больным COVID-19, срок самоизоляции составляет 14 дней. В случае подтверждения случая СОVID-19 у одного из учеников, остальные ученики соответствующих классу или группы признаются нуждающимися самоизоляции.

В то же время соответствующие акты не предусматривают ограничений по посещению заведений общего среднего образования в "зеленой", "желтой" или "оранжевой" зонах учениками, которые не являются больными, у которых отсутствуют какие-либо признаки или симптомы заболевания, в частности СОVID-19 и которые находились на самоизоляции исключительно из-за контакта с больным COVID-19.
censor.net.ua
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