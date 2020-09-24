ЦИК показал 6 разноцветных бюллетеней для местных выборов

ЦИК на заседании в четверг утвердила цвет и форму избирательного бюллетеня на местных выборах 25 октября. Листы для голосования будут шести цветов.

- Почему разные цвета? Для различения типа выборов и легкого подсчета голосов. Украинцы получат сразу несколько бюллетеней. Изменилась и их форма. Знаем, что необычно и по-новому. Вскоре ЦИК опубликует разъяснения, - говорится в Фейсбук Центральной избирательной комиссии.

На сайте ЦИК даются такие объяснения цветам:

светло-зеленого – для выборов депутатов районного совета;

светло-желтого цвета - депутатов городского совета;

светло-серого цвета - депутатов районного совета;

кремового - депутатов сельского, поселкового совета;