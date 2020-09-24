ЦИК показал 6 разноцветных бюллетеней для местных выборов

ЦИК на заседании в четверг утвердила цвет и форму избирательного бюллетеня на местных выборах 25 октября. Листы для голосования будут шести цветов.
- Почему разные цвета? Для различения типа выборов и легкого подсчета голосов. Украинцы получат сразу несколько бюллетеней. Изменилась и их форма. Знаем, что необычно и по-новому. Вскоре ЦИК опубликует разъяснения, - говорится в Фейсбук Центральной избирательной комиссии.
На сайте ЦИК даются такие объяснения цветам:бюллетень голубого цвета для выборов депутатов Верховной Рады АР Крым, областного совета;
Избирательные бюллетени должны быть напечатаны на государственном языке на одинаковой бумаге и на одном листе соответствующего цвета с текстовой частью только с одной стороны, добавили в ЦИК.
Формы бюллетеня. Фото: facebook.com/UACEC
В июле "слуга народа" Александр Качура показал образец нового бюллетеня для голосования по открытым спискам.
Каждый избиратель получит два бюллетеня. Первый - для голосования за мэра города или ОТГ. Второй - за депутатов местных советов. Но! По второму бюллетеню могут быть варианты.
Выборы депутатов проведут по гибридной системе. В населенных пунктах, где проживают меньше 90 тысяч человек (хотят сократить до 10 тысяч, см. ВАЖНО), избирать депутатов придется по мажоритарной системе. Соответственно, бюллетень будет состоять только из одного списка кандидатов-мажоритарщиков. Избиратель ставит "галочку" напротив понравившегося кандидата.
В городах с населением свыше 90 тысяч (10 тысяч жителей) выборы депутатов пройдут по открытым партийным спискам (так называемый "бюллетень Качуры"). Избирателю предложат определиться с понравившейся партией и параллельно проголосовать за кандидата от этой партии.