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Украина
24 сентября 20, 22:15
ЦИК показал 6 разноцветных бюллетеней для местных выборов
ЦВК
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Каждый из цветов показывает, кого именно вы выбираете – депутатов сельского, городского, областного совета, мэра.

ЦИК на заседании в четверг утвердила цвет и форму избирательного бюллетеня на местных выборах 25 октября. Листы для голосования будут шести цветов.

- Почему разные цвета? Для различения типа выборов и легкого подсчета голосов. Украинцы получат сразу несколько бюллетеней. Изменилась и их форма. Знаем, что необычно и по-новому. Вскоре ЦИК опубликует разъяснения, - говорится в Фейсбук Центральной избирательной комиссии.

На сайте ЦИК даются такие объяснения цветам:

бюллетень голубого цвета для выборов депутатов Верховной Рады АР Крым, областного совета; 
светло-зеленого – для выборов депутатов районного совета; 
светло-желтого цвета - депутатов городского совета; 
светло-серого цвета - депутатов районного совета;
кремового - депутатов сельского, поселкового совета; 
светло-розового - сельского, поселкового, городского головы.

Избирательные бюллетени должны быть напечатаны на государственном языке на одинаковой бумаге и на одном листе соответствующего цвета с текстовой частью только с одной стороны, добавили в ЦИК.

Формы бюллетеня. Фото: facebook.com/UACEC

В июле "слуга народа" Александр Качура показал образец нового бюллетеня для голосования по открытым спискам.

Каждый избиратель получит два бюллетеня. Первый - для голосования за мэра города или ОТГ. Второй - за депутатов местных советов. Но! По второму бюллетеню могут быть варианты.

Выборы депутатов проведут по гибридной системе. В населенных пунктах, где проживают меньше 90 тысяч человек (хотят сократить до 10 тысяч, см. ВАЖНО), избирать депутатов придется по мажоритарной системе. Соответственно, бюллетень будет состоять только из одного списка кандидатов-мажоритарщиков. Избиратель ставит "галочку" напротив понравившегося кандидата.

В городах с населением свыше 90 тысяч (10 тысяч жителей) выборы депутатов пройдут по открытым партийным спискам (так называемый "бюллетень Качуры"). Избирателю предложат определиться с понравившейся партией и параллельно проголосовать за кандидата от этой партии.
kp.ua
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