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Новости
Украина
24 сентября 20, 22:48
Ляшко назвал условие жесткого карантина
Ляшко
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Повторное введение жесткого карантина в Украине не понадобится, если все будут соблюдать противоэпидемические меры, подчеркнул главный санврач.
Власти будут вынуждены вернуть жесткий всеобщий карантин в случае заполненности всех койко-мест в больницах, выделенных для лечения коронавируса. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью изданию Новое время, опубликованном в четверг, 24 сентября.
 
"Предел - это заполненность коек. Когда система здравоохранения будет на грани коллапса. Когда кроме "ковидных", у нас еще есть большое количество людей с инфарктами, с инсультами, а также другими заболеваниями, когда неотложная помощь должна будет предоставляться уже сейчас в течение 15 минут", - сказал он.
 
Вместе с тем, по словам главного санврача, повторное введение жесткого карантина в Украине не понадобится, если все будут соблюдать противоэпидемические меры.

Напомним, что в Украине почти 3,4 тысячи новых случаев COVID. При этом выздоровели за сутки почти 1,8 тысячи. Активнее всего прирост новых больных идет в Днепропетровской, Тернопольской и Харьковской областях, а также в Киеве.

При этом в Киеве выявили 330 новых больных коронавирусом. Накануне трое киевлян скончались. За сутки заболели 13 медиков, были госпитализированы 38 пациентов.
Korrespondent
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