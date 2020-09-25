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Новости
Украина
25 сентября 20, 12:10
Депутат Рады вышел из СИЗО под залог
Александр Юрченко
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В качестве меры пресечения на депутата надели электронный браслет контроля местоположения.
Депутат Верховной Рады Александр Юрченко вышел из следственного изолятора после внесения залога в 3,1 млн грн. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщила спикер Специализированный антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк в комментарии изданию РБК-Украина.
 
По ее данным, в качестве меры пресечения на депутата надели электронный браслет контроля местоположения.
 
Ранее Высший антикоррупционный суд арестовал имущество Юрченко, подозреваемого в получении взятки. Арест наложен на наличные деньги депутата  и недвижимость с целью обеспечения будущей конфискации.
Как сообщалось, нардепа Юрченко подозревают в получении неправомерной выгоды и подстрекательстве к предоставлению взятки. Но он не признает предъявленные ему обвинения. Нардепа уже исключили из фракции Слуга народа.

Ранее по этому делу был арестован помощник Юрченко Иван Фищенко. Но уже на следующий день он внес 1,5 млн гривен и вышел под залог.
Korrespondent
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