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Новости
Украина
25 сентября 20, 20:56
Разумков о возможных отставках в Кабмине
Разумков
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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков допускает перестановки в Кабинете министров. Отставки могут произойти в экономическом блоке правительства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, есть два министра, к которым есть вопросы.

"Это Минфин и Минэкономики. По министерству финансов - ситуация более неординарная. Это и по поводу дефицита бюджета. Бюджет зашел (в парламент - ред.) с большим дефицитом", - сказал Разумков.

В то же время спикер парламента считает, что ротации в правительстве повлияют на бюджетный процесс.

"Любые ротации (в Кабмине - ред.) также отразятся на бюджетном процессе, поэтому надо учитывать все детали", - добавил он.
censor.net.ua
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