Боррель напомнил Зеленскому, что ЕС – не банкомат

Не все нынешние трудности в Украине связаны с пандемией коронавируса. Только украинцы собственноручно могут воплотить необходимые реформы. Об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал в своей статье на сайте Европейской правды.

По его словам, ЕС рассчитывает, что Украина полностью воспользуется преимуществами сотрудничества в рамках Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

"Как я уже сказал президенту (Зеленскому – ред.), ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом. Лучший способ поддержать Украину для нас – это помочь в реформировании страны. Но только украинцы собственноручно могут воплотить эти реформы. Лучшим способом стабилизировать наш регион соседства является стабильная, богатая и демократическая Украина", – написал Боррель.





Он напомнил, что Евросоюз помогает Украине бороться с коронавирусным кризисом, выделив более 190 млн евро по инициативе Команда Европа.





"В последние месяцы кризис, вызванный COVID-19, ухудшил социально-экономическую ситуацию в Украине, как и в других странах мира. Во втором квартале текущего года ВВП Украины упал на 11,4%. Однако не все действующие трудности в Украине связаны с COVID-19", – подчеркнул дипломат.





Боррель отметил, что олигархи до сих пор сохраняют значительное влияние, и, например, они обладают большинством национальных телеканалов.





"Свобода информации является кислородом демократии, а независимые медиа имеют решающее значение в усилиях Украины по обеспечению устойчивого информационного пространства и активного гражданского общества", – напомнил он.





Ранее сообщалось, что Боррель заявил о замедлении реформ в Украине. На смену "турборежиму" пришло падение темпа реформ, а увольнения реформаторов стали тревожными сигналами о готовности противостоять коррупции.





Напомним, что на этой неделе Боррель находился с визитом в Украине. Во время пресс-конференции он отметил, что ситуация вокруг Специализированной антикоррупционной прокуратуры может повлиять на отмену безвиза с Украиной, однако это возможно не раньше следующего отчета о соблюдении Киевом требований.



