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Новости
Украина
25 сентября 20, 22:23
В авиакатастрофе под Чугуевом погибло 18 человек, - МВД
АН-26
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В результате авиакатастрофы погибло 18 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке МВД Украины.

В сообщении отмечается: "Сегодня в 20:50 вблизи г.. Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС Украины воинской части А 4104 с последующим возгоранием.

Подразделения МВД вместе с военными выполняют свою работу: на месте работают спасатели ДСНС. Район катастрофы оцеплен полицейскими.

На самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба.

На борту самолета находилось 23 человека (5 членов экипажа и 18 курсантов).

По данным ГСЧС Украины, по состоянию на 21:45 18 погибших и двое тяжело раненых.

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censor.net.ua
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