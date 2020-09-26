10 важных и неочевидных вопросов о тесте на коронавирус

Высокая температура, лихорадка, еще и горло першит… Неужели коронавирус? Или обычная простуда? В любом случае медики советуют не тянуть и при таких признаках недомогания звонить семейному врачу. Но и тут возникает множество вопросов. Должен ли врач сразу же отправлять заболевшего на коронавирусное тестирование? Да и надо ли бежать сдавать тесты на COVID-19 или лучше отлежаться дома, спасаясь малиновым чаем и парацетамолом? Надо ли сидеть дома, ожидая результатов тестов, и имеет ли право работодатель требовать его проведения

"КП" в Украине" собрала десяток наиболее популярных у пациентов семейных врачей вопросов и обратилась за ответами к главному эпидемиологу Львовской области (где коронавирус особенно разбушевался) Наталье Тимко и адвокату Роману Лихачеву.

1. В каких случаях семейный врач обязан отправить пациента на тестирование?

До последнего времени протоколы действий семейного врача при подозрении на коронавирус часто менялись. Бывало, что доктор не находил основания для проведения тестирования, назначая стандартные лекарственные препараты от простуды. Ситуация изменилась 17 сентября после очередного приказа Минздрава. Теперь если у пациента есть признаки тяжелого гриппоподобного заболевания (лихорадка, кашель и т.д.), то семейный врач отправляет его на ПЦР-тестирование. Второй вариант: если пациент сдал тест ИФА (речь идет о государственных клиниках) и у него обнаружили хоть какие-то антитела, врач должен отправить такого пациента еще и на ПЦР-тест.

2. Что делать заболевшему, если семейный врач отказывается отправлять его на государственное тестирование?

Тут все просто: звонить на "горячую линию COVID-19" (0 800 505 201).

Человеку предоставят квалифицированный комментарий. Здесь ответят на все вопросы и выслушают ваши жалобы. Но нужно помнить - семейный врач не обязан отправлять на тестирование, если не видит для этого веских оснований.

3. Если пациент сдал тест в частной клинике (и он оказался положительным), имеет ли право семейный врач отказать в лечении?

Нет, не имеет. Задача семейного врача – оказать своему подопечному максимально действенную помощь. Семейный врач не имеет права отказать в лечении пациенту с которым у него подписана декларация. (Ключевой момент – наличие декларации, без нее получить медицинскую помощь будет гораздо сложнее. – Авт.) Случаи, когда семейный врач не принимает результаты тестов, полученных в частной клинике, или отказывается оказывать медицинскую помощь, чрезвычайно редки. Эксперты рекомендуют написать на него жалобу в медучреждение, к которому он прикреплен, и задуматься о смене семейного врача.

4. Если в семье есть один заболевший, обязано ли государство отправить на тестирование остальных членов семьи?

Нет. Другие члены семьи обязаны на 14 дней остаться дома на самоизоляции. Если за это время у них не появится малейших симптомов заболевания, то на 15-й могут выходить на работу, учебу. Если же такие симптомы появятся, то семейный врач должен назначить и им лечение, при необходимости отправить на проведение теста.

5. Может ли пациент отказаться от тестирования, если семейный врач отправляет на него? Какая ответственность грозит пациенту?

Отказаться может, а ответственности не будет. Но таких случаев, чтобы пациент отказывался от государственного тестирования на COVID-19, еще не было.

6. Если первый тест дал отрицательный результат, может ли пациент требовать проведение повторного тестирования?

Требовать не может, но если есть клинические признаки болезни, то врач сам заинтересован дообследовать пациента. И зачастую в таких случаях еще раз отправляет на тестирование. Все права в данном случае у врача.

7. Что делать больному человеку, если он ждет результатов теста (а они могут делаться более 10 дней)? Сидеть дома? Постоянно консультироваться с врачом? А если стало хуже?

Пациент перед проведением теста должен быть обследован. Этот человек автоматически попадает в список семейного врача "подозрительный случай COVID-19". И пока результаты теста на коронавирус еще неизвестны, пациент обязан оставаться дома на самоизоляции. Врачи, с которыми мы общались, утверждают, что на произвол судьбы человека никто не бросит: с ним на телефонной связи будет семейный врач, у которого пациент обследуется и который направил его же на тестирование. Если пациенту становится хуже, он сообщает об этом своему семейному врачу. А тот уже принимает решение о госпитализации.

8. Обязаны ли медучреждения сообщать о заболевшем по месту его работы?

По месту работы медучреждения сообщают о заболевшем, только если заболел медик. В этом случае необходимо сообщить тому или иному заведению охраны здоровья для того, чтобы расследовать случай возможного инфицирования на работе. Что касается остальных пациентов, то медучреждения давать такую информацию по месту работы не обязаны. Лишь лабораторный центр, где есть вся информация о пациенте, у которого тест показал позитивный результат, может сообщить на работу (например, если позитивный результат "ковидных" тестов получили несколько сотрудников одного предприятия. – Авт.).

9. Если человек сдал тест, но в ожидании результата ходит на работу, будет ли он за это как-то отвечать?

Ответственности не будет, это уже зависит от сознательности человека. Если он сдал тест, то, понятно, что результат может быть позитивным. И на работе, в магазине, на прогулке по городу этот человек, возможно, заразит других людей.

10. Имеет ли право работодатель требовать от подчиненного прохождения теста на COVID-19, если узнает, что у этого человека в семье кто-то заразился? Насколько это законно?

Это незаконно. Заставить человека против его воли проходить тест никто не может. Если вы сталкиваетесь с подобными требованиями – имеете полное право писать заявление в полицию.