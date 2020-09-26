В Украине абсолютный рекорд смертности от Covid-19

Об этом сообщают данные на сайте СНБО.
В Украине продолжает распространятся коронавирус.
На данный момент общее количество заболевших коронавирусом составляет 195 504 человек.
В свою очередь скончались от осложнений 3 903 пациентов.
Число выздоровевших насчитывает 86 873 человек.
А болеющих 104 728.
В Киеве за прошедшие сутки вывили 447 новых случаев заражения на коронавирус, 8 человек умерли. А 132 пациента выздоровели.
Меньше всего инфицированных выявили в Кировоградской области (17).
Динамика эпидемии по регионам:
Харьковская область – 16 870 заболевших (380 за сутки);
Львовская – 19 636 (171);
Черновицкая – 13 902 (166);
Ивано-Франковская – 13 080 (128);
Одесская – 12 734 (264);
Киев – 21 492 (447);
Ивано-Франковская – 13 212 (132);
Тернопольская – 12 863 (284);
Ровенская – 11 928 (154);
Закарпатская – 9580 (90);
Киевская – 8571 (141);
Волынская – 7500 (138);
Винницкая – 5784 (131);
Житомирская – 5531 (128);
Хмельницкая – 5531 (170);
Днепропетровская – 5118 (201);
Черниговская – 3875 (105);
Сумская – 3549 (75);
Черкасская – 3570 (111);
Запорожская – 3568 (140);
Николаевская – 2875 (93);
Донецкая – 2964 (113);
Полтавская – 1844 (92);
Кировоградская – 1069 (17);
Херсонская – 1000 (46);
Луганская – 938 (44);