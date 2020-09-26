Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.92
USD
28.29
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
26 сентября 20, 10:31
В Украине абсолютный рекорд смертности от Covid-19
COVID-19
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировали 3 833 случаев коронавируса, 76 человек скончались.

Об этом сообщают данные на сайте СНБО.

В Украине продолжает распространятся коронавирус.

На данный момент общее количество заболевших коронавирусом составляет 195 504 человек.

В свою очередь скончались от осложнений 3 903 пациентов.

Число выздоровевших насчитывает 86 873 человек.

А болеющих 104 728.

В Киеве за прошедшие сутки вывили 447 новых случаев заражения на коронавирус, 8 человек умерли. А 132 пациента выздоровели.

Меньше всего инфицированных выявили в Кировоградской области (17).

Динамика эпидемии по регионам:

Харьковская область – 16 870 заболевших (380 за сутки);
Львовская – 19 636 (171);
Черновицкая – 13 902 (166);
Ивано-Франковская – 13 080 (128);
Одесская – 12 734 (264);
Киев – 21 492  (447);
Ивано-Франковская – 13 212 (132);
Тернопольская – 12 863 (284);
Ровенская – 11 928  (154);
Закарпатская – 9580 (90);
Киевская – 8571 (141);
Волынская – 7500 (138);
Винницкая – 5784 (131);
Житомирская – 5531 (128);
Хмельницкая – 5531 (170);
Днепропетровская – 5118 (201);
Черниговская – 3875 (105);
Сумская – 3549 (75);
Черкасская – 3570 (111);
Запорожская – 3568 (140);
Николаевская – 2875 (93);
Донецкая – 2964 (113);
Полтавская – 1844 (92);
Кировоградская – 1069 (17);
Херсонская – 1000 (46);
Луганская – 938 (44);
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
В Украине снизилось число заболевших на COVID-19 за сутки
Нацбанк не будет противодействовать укреплению гривны
Украинцы получили возможность сэкономить при покупке жилья
С 28 сентября в Украине – новые карантинные зоны
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Авиакатастрофа АН-26: В Харькове объявили День траура. ВИДЕО
noimageАвиакатастрофа Ан-26: троих человек до сих пор ищут
noimageОдного курсанта не допустили к роковому полету АН-26
noimageДвум курсантам чудом удалось спастись при крушении самолета
noimageГСЧС уточнила число погибших при крушении Ан-26
Лента новостей