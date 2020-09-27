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Украина
26 сентября 20, 22:33
За должность мэра Киева будут бороться 13 кандидатов: Список
Киевский городской совет
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Двум кандидатам было отказано в регистрации из-за отсутствия справки о внесении залога

В выборах мэра Киева будут участвовать 13 кандидатов. Постановления о регистрации кандидатов опубликованы на сайте Киевского городского совета.

На должность мэра Киева баллотируются: 

1. Ирина Верещук, народный депутат из фракции Слуга народа;

2. Диана Гранцева (самовыдвижение);

3. Сергей Гусовский, лидер депутатской группы Киевская команда в Киевсовете, бизнесмен (За будущее);

4. Виталий Кличко, действующий мэр Киева (УДАР);

5. Алексей Кучеренко, народный депутат из фракции Батькивщина;

6. Юрий Левченко, лидер партии Народовластье, депутат Киевсовета;

7. Александр Омельченко, экс-нардеп, экс-глава КГГА, экс-мэр Киева (Единство);

8. Андрей Пальчевский, бизнесмен (Победа Пальчевского);

9. Михаил Поживанов, экс-нардеп, экс-замминистра экономики (Радикальная партия Олега Ляшко);

10. Александр Попов, экс-глава КГГА (ОПЗЖ);

11. Сергей Притула, телеведущий и актер (Голос);

12. Николай Томенко, экс-нардеп от Батькивщины и БПП (Родная страна);

13. Егор Фирсов, экс-нардеп от БПП, бывший глава Госэкоинспекции (Экологическая альтернатива).

Двум кандидатам, Игорю Писарцу и Борису Сахно, отказали в регистрации из-за отсутствия документа о внесении залога.

Выборы мэра Киева состоятся 25 октября. 

В начале сентября по опросу группы Рейтинг за Кличко были готовы проголосовать 43,6% киевлян, за Притулу – 9,8%, за Верещук – 6,9%. 
liga.net
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