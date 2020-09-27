Воздвижение Креста Господня. Что категорически нельзя делать

Церковный праздник Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня был установлен в память обретения Креста, которое произошло в 4 веке в Иерусалиме. По преданию, его нашла мать императора Константина Великого царица Елена. Она организовала раскопки, в ходе которых была обнаружена пещера Гроба Господня, а неподалеку - три креста. Узнать тот, на котором распяли Христа, помогло чудо: больная женщина, прикоснувшись к нему, получила исцеление.

Главные праздничные мероприятия в этот день совершались в церквях. Вернувшись из храма, крестьяне приступали к своим повседневным делам и заботам. Название праздника нашло отражение и в народных поговорках. Воздвижение называли также Вдвиженьем или Сдвиженьем - словами, обозначавшими какое-то движение, изменение состояния. "Пришло Сдвижение - кафтан с шубой сдвинулся", - говорили в народе, подмечая, что зима "придвигается", а лето и осень "отодвигаются".

Воздвиженье был постным праздником. Считалось, что "кто на Воздвиженье постится, тому семь грехов простится". Чаще всего в этот день ели капусту и блюда из нее. "На Воздвиженье у доброго молодца капуста у крыльца"; "Смекай, баба, про капусту - Воздвиженье пришло", - говорили люди. За три дня до праздника было принято убирать кочаны с огорода, а далее в течение недели, а то и двух крестьянки занимались заготовкой капусты на зиму.

27 сентября в домах мелом, сажей, углем, чесноком, кровью животного рисовали кресты. Небольшие крестики из дерева помещали в закромах и яслях животных. При отсутствии крестов их делали из веточек рябины. По поверью, они должны были охранять людей, животных и урожай от нечистой силы.





А вот важных дел на Воздвиженье начинать было нельзя, иначе все могло пойти прахом. Запрещалось также ходить в лес, где в это время медведь себе берлогу устраивает, а леший осматривает свое царство. Готовились к зиме и змеи, которые прятались под трухлявые пни и лежали там без движения. Говорили, что если змея на Воздвиженье кого-нибудь укусит, то уже не сможет уползти и спрятаться от мороза.





Что нельзя делать 27 сентября:





Запрещалось в этот праздник подавать на стол любые мясные блюда. Считалось, что человек, который попробовал мясо убитого животного в этот день, убивает все произнесенные им молитвы.





Согласно народным традициям, 27 сентября было запрещено ходить в лес. Считалось, что в этот день по лесу гуляет Леший и пересчитывает всех лесных жителей, а если ему на пути попадется человек, то обратной дороги из леса путник не найдет.





Нельзя на Воздвижение брать или давать денег взаймы. По примете, это чревато серьезными убытками.







Нельзя сегодня ссориться с близкими и особенно родственниками, держать зло, обижать и сквернословить. Также нужно избегать тяжелой и грязной работы.







Народные приметы на 27 сентября:





Воздвиженье осень навстречу зиме двигает.





На восходе луну очерчивает красноватый быстро пропадающий круг - погода будет ясная и сухая.





Северный ветер в этот день пророчит теплое лето.





Если подряд несколько дней дует западный ветер - будет плохая погода.





Гуси летят высоко - половодье будет высокое, низко - река практически не поднимется.





Если журавли летят медленно и высоко, курлыкая на лету, то осень будет теплой.





Родившимся 27 сентября предстоит в жизни много испытаний. Таким людям дан дар живописания. Носить им следует аметист.



