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Новости
Украина
27 сентября 20, 13:56
В Крыму высохло одно из красивейших озер: фото
Три Сестры
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На оккупированном полуострове навсегда исчезло одно из красивейших озер Крыма - Три Сестры.

В аннексированном Крыму в Солнечной долине полностью высохло одно из самых красивых озер в Украине - Три Сестры. 

Фото "марсианские" пейзажей опубликовала на своей странице в Твиттер блогера RoksolanaToday&КрымUA.

"Озера Три Сестры больше нет. Совсем Это Солнечная Долина в Крыму, севернее скалы, а на юг километр до моря, Эчки-даг и Лисья бухта рядом, виноградники. Кратер водоёма имел высокую дамбу, из него выходила речка Менэрли-Узень - теперь здесь сухая глина, дно в трещинах, воды нет", - подписала она свой пост.
telegraf.com.ua
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