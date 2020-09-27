В Крыму высохло одно из красивейших озер: фото

В аннексированном Крыму в Солнечной долине полностью высохло одно из самых красивых озер в Украине - Три Сестры.

Фото "марсианские" пейзажей опубликовала на своей странице в Твиттер блогера RoksolanaToday&КрымUA.

"Озера Три Сестры больше нет. Совсем Это Солнечная Долина в Крыму, севернее скалы, а на юг километр до моря, Эчки-даг и Лисья бухта рядом, виноградники. Кратер водоёма имел высокую дамбу, из него выходила речка Менэрли-Узень - теперь здесь сухая глина, дно в трещинах, воды нет", - подписала она свой пост.