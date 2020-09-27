"Слуга народа" заявил о выходе из партии

Нардеп Николай Галушко выходит из партии Слуга народа. Об этом он заявил в видеообращении в Facebook в воскресенье, 27 сентября.

Среди причин выхода депутат перечислил якобы "продажи мест в списках" и невозможность бороться "со старыми элитами" на местных выборах.

В свою очередь в Слуге народа заявили, что уже начали проверки местных ячеек, а также информацию от Дубинского о том, что Галушко встречался с представителем "старых элит" мэром Броваров и намеревался продавать места в списках.

Напомним, что ранее Арахамия объяснил, почему не хочет выгонять скандальных депутатов. Каждый депутат прежде всего обеспечивает результативные голосования за нужные Слуге народа законопроекты, пояснил глава фракции.