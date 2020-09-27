Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.92
USD
28.29
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
27 сентября 20, 14:56
"Слуга народа" заявил о выходе из партии
Николай Галушко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Николай Галушко говорит о "продаже мест в списках" и невозможности бороться "со старыми элитами".

Нардеп Николай Галушко выходит из партии Слуга народа. Об этом он заявил в видеообращении в Facebook в воскресенье, 27 сентября.

Среди причин выхода депутат перечислил якобы "продажи мест в списках" и невозможность бороться "со старыми элитами" на местных выборах.

В свою очередь в Слуге народа заявили, что уже начали проверки местных ячеек, а также информацию от Дубинского о том, что Галушко встречался с представителем "старых элит" мэром Броваров и намеревался продавать места в списках.

Напомним, что ранее Арахамия объяснил, почему не хочет выгонять скандальных депутатов. Каждый депутат прежде всего обеспечивает результативные голосования за нужные Слуге народа законопроекты, пояснил глава фракции.
Korrespondent
Ещё по теме:
Зеленский посетил заседание фракции "Слуга народа"
Видео: Под Радой напали на нардепа от Слуги народа
Исключенные из Слуги народа нардепы создают свою группу в ВР
Скандал: "слуги народа" подрались в сессионном зале. ВИДЕО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Вандалы устроили погром мосту в Киеве (Фото)
noimageЛукашенко выбрал Путина: риски для нас зашкаливают, - Кулеба
noimageСостояние выжившего курсанта в авиакатастрофе улучшается
noimageВ Крыму высохло одно из красивейших озер: фото
noimageВоздвижение Креста Господня. Что категорически нельзя делать
Лента новостей