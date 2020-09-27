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Новости
Украина
27 сентября 20, 21:12
МАУ отменяет рейсы в Армению из-за обострения ситуации
МАУ
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Решение об отмене авиарейсов приняли, в частности, из-за введения военного положения в Армении и объявления мобилизации.
Авиакомпания Международные авиалинии Украины отменяет рейсы в Ереван из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном. Рейсы будут отменены до стабилизации ситуации в регионе, сообщила авиакомпания на своей странице в Facebook.

Решение об отмене авиарейсов приняли, в частности, из-за введения военного положения в Армении и объявления мобилизации.
 
"Мы оценили все возможные риски и решили - выполнение рейсов в Ереван невозможно до разъяснений относительно наших дальнейших действий со стороны авиационной власти Украины и официальной позиции Баку и Еревана по обеспечению безопасности авиационного пространства в небе над Азербайджаном и Арменией", - заявили в МАУ.
 
В то же время МАУ продолжает осуществлять рейсы в Азербайджан. Рейсы в Баку должны выполняться до 4 октября 2020 года.
 
"Решение по выполнению рейсов (в Баку) будет принято с учетом обновления информации", - уточнили в авиакомпании.
 
Напомним, что утром 27 сентября Армения и Азербайджан возобновили боевые действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстрелах приграничных территорий и провоцировании насилия. 
 
За день, по свидетельству армянской стороны, погибли 16 военнослужащих армии обороны Карабаха и еще более сотни получили ранения. 
 
Многие зарубежные страны и международные организации призвали к прекращению конфликта. Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел в воскресенье переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, который поддержал сторону Баку в конфликте в Нагорном Карабахе.
Korrespondent
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