МАУ отменяет рейсы в Армению из-за обострения ситуации

Решение об отмене авиарейсов приняли, в частности, из-за введения военного положения в Армении и объявления мобилизации.

"Мы оценили все возможные риски и решили - выполнение рейсов в Ереван невозможно до разъяснений относительно наших дальнейших действий со стороны авиационной власти Украины и официальной позиции Баку и Еревана по обеспечению безопасности авиационного пространства в небе над Азербайджаном и Арменией", - заявили в МАУ.

В то же время МАУ продолжает осуществлять рейсы в Азербайджан. Рейсы в Баку должны выполняться до 4 октября 2020 года.

"Решение по выполнению рейсов (в Баку) будет принято с учетом обновления информации", - уточнили в авиакомпании.

Напомним, что утром 27 сентября Армения и Азербайджан возобновили боевые действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстрелах приграничных территорий и провоцировании насилия.

За день, по свидетельству армянской стороны, погибли 16 военнослужащих армии обороны Карабаха и еще более сотни получили ранения.

Многие зарубежные страны и международные организации призвали к прекращению конфликта. Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел в воскресенье переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, который поддержал сторону Баку в конфликте в Нагорном Карабахе.