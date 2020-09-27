Умер бывший мэр Киева

Бывший глава Киевской городской государственной администрации Иван Салий скончался на 77-м году жизни в субботу, 26 сентября. Об этом 27 сентября сообщает издание "Гордон".

Причиной смерти Ивана Салия стал оторвавшийся тромб. Об этом изданию рассказал сын политика Константин. О дате и времени похорон родственники покойного обещают сообщить позже.

Ивану Салию было 76 лет. В период 1990-1992 годов это имя было на слуху, Салий был одним из наиболее популярных политиков Украины и даже выдвигал свою кандидатуру на должность 1-го секретаря ЦК КПУ на съезде партии в 1990 году, но проиграл Леониду. Кравчуку.

КГГА он возглавлял недолго, на заре независимости Украины - в 1992-1993 годах. Параллельно он был представителем президента Украины в Киеве. По словам Салия, он ушел с поста из-за разногласий с тогдашним главой государства Леонидом Кравчуком.

Позднее Салий дважды был заместителем главы КГГА, занимал должность заместителя министра транспорта Украины, был депутатом Верховной Рады I и III созывов.