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Новости
Украина
28 сентября 20, 08:57
Сутки в ООС: четыре обстрела, без потерь у ВСУ
зона ООС
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Сепаратисты обстреляли позиции украинских военных возле Опытного, Орехово и Шумов. С начала суток на Донбассе сохраняется "тишина".

За прошедшие сутки на Донбассе сепаратисты четыре раза обстреляли позиции ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в понедельник, 28 сентября.

Сепаратисты обстреляли украинские позиции вблизи Опытного. Обстрелы были совершены из станкового автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета.

Кроме того, вражеский огонь был зафиксирован на участках линии соприкосновения неподалеку Орехово и Шумов.

При этом погибших и раненых среди украинских военных нет.

С начала текущих суток на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений не зафиксировано.

Напомним, что ранее ОБСЕ заметила сепаратистов в зонах разведения сил. На сепаратистах были повязки "СЦКК", когда их заметили на участках разведения в Станице Луганской и Золотом.

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Korrespondent
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