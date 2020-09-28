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Новости
Украина
28 сентября 20, 13:02
В Украину идут магнитные бури и циклон: какой будет погода
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В ближайшие дни украинцев "атакуют" мощные магнитные бури. Кроме того, в последние дни сентября существенно похолодает и пройдут сильные ливни.

В Украину с Европы идет активный циклон "Зора", который принесет в большинство областей дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"29-го сентября на Западе, в Винницкой области, в Одесской области возможны сильные ливни, грозы. Осадки дотянут, но в меньшей степени, в большинстве центральных областей, южной части, кроме Запорожья и Крыма. На остальной территории Украины существенных осадков не предвидится", - сообщила синоптик.

Ветер будет восточный и юго-восточный, порывистый. Температура воздуха в течение дня составит +18...+ 23 градуса, на юге +24...+28 градусов.

В Киеве завтра без существенных осадков, температура воздуха будет колебаться около +20 градусов.

А вот в последние дни сентября следует ожидать значительное похолодание. 

Кроме того, синоптик предупредила, что в ближайшие дни украинцев ожидают магнитные бури. Начиная с выходных и до 30 сентября активность солнца будет высокая. Метеозависимым людям стоит поберечься. 
telegraf.com.ua
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