В Украину идут магнитные бури и циклон: какой будет погода

В Украину с Европы идет активный циклон "Зора", который принесет в большинство областей дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"29-го сентября на Западе, в Винницкой области, в Одесской области возможны сильные ливни, грозы. Осадки дотянут, но в меньшей степени, в большинстве центральных областей, южной части, кроме Запорожья и Крыма. На остальной территории Украины существенных осадков не предвидится", - сообщила синоптик.

Ветер будет восточный и юго-восточный, порывистый. Температура воздуха в течение дня составит +18...+ 23 градуса, на юге +24...+28 градусов.





В Киеве завтра без существенных осадков, температура воздуха будет колебаться около +20 градусов.





А вот в последние дни сентября следует ожидать значительное похолодание.





Кроме того, синоптик предупредила, что в ближайшие дни украинцев ожидают магнитные бури. Начиная с выходных и до 30 сентября активность солнца будет высокая. Метеозависимым людям стоит поберечься.