Газ подорожал.Что будет с тарифами на отопление и субсидиями

Чем ближе к отопительному сезону, тем дороже становится газ. На этой неделе "Нафтогаз" повысил стоимость топлива для предприятий теплокоммунэнерго, которые производят тепло для населения. Чем это обернется для простого украинца?

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО). В сентябре цена газа составит 4318,99 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 45% больше, чем в августе (2979,16 грн).

Несмотря на кризис в мировой экономике и падение цен на энергоносители, в Украине цена газа уже практически догнала прошлогоднюю. Год назад "Нафтогаз" устанавливал отпускные цены на газ для газсбытов до 4493,64 грн за 1000 куб. м без налога на добавленную стоимость (НДС) и транспортных расходов. То есть разница между прошлогодней ценой и нынешней составляет всего 4%.

А если учесть, что за этот год дважды поднимали тариф на распределение (транспортировку) газа, то в итоге топливо для коммунальщиков уже обходится так же или даже дороже, чем в прошлом году.

И газ продолжит дорожать. По прогнозу главы Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артема Компана, цена на газ для населения и предприятий ТКЭ будет расти и дальше, ведь растет цена на европейских хабах.

По его словам, в Украине газ с сентября по декабрь 2020-го подорожает с 5,4 до 7 грн за кубометр.

- Цена меняется каждый день, - говорит Артем Компан. - Ближе к декабрю мы уже видим цену контрактов более 7 грн за кубометр.

В то же время директор газотранспортной компании “Нафтогаз Украины” Максим Рабинович утверждает, цена в этом отопительном сезоне для населения и предприятий ТКЭ может быть ниже, чем в прошлом:

“Сейчас цены на рынке меняются достаточно активно, - говорит Рабинович. - На них влияют как внешние факторы, например, объемы поставок американского LNG-газа в Европу, так и внутренние - влияние COVID-19 на работу промышленных предприятий. В дальнейшем усилится влияние и температурных режимов.

Стоит отметить, что прогнозы на газовом рынке не всегда сбываются. К примеру, в прошлом году прогнозировали, что газ на рынке может стоить 12 500 гривен за тысячу кубометров. Но на практике стоил он 5500 грн. Поэтому угадать сегодня, какой будет цена зимой, довольно сложно.

Эксперты говорят, что дешевого газа в Украине не будет еще и потому что, в хранилищах наряду с дешевым газом этого года хранится дорогой прошлогодний. И "Нафтогазу" нужно будет отбить прошлые затраты.

- В подземные хранилища газа уже закачали 27 млрд кубов, - говорит энергетический эксперт Юрий Корольчук. - И до середины октября запасы вырастут еще больше. Более половины из этого объема - дорогой газ сезона 2019-2020 гг. Другая часть - это недорогой газ "Укргаздобычи", который "Нафтогаз" не хочет выпускать на рынок и продавать на бирже. Сейчас у "Нафтогаза" возникла проблема. Ему нужно продать дорогой европейский газ, который оставался в ПХГ, и дорого продать дешевый газ "Укргаздобычи". Как это сделать? За счет повышения тарифов. Поэтому цена на газ ближе к зиме вырастет до 7000-8000 грн за 1000 куб. м. То есть за провалы "Нафтогаза" заплатит рядовой украинец.

При этом за первое полугодие 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" получил чистый убыток в размере 11,541 млрд грн. За аналогичный период прошлого года "Нафтогаз" получил 24,704 млрд грн чистой прибыли. Так что о снижении тарифов на газ в этом сезоне не стоит и мечтать.

Согласно нынешней модели рынка, практически в каждом регионе тариф на тепло устанавливает местная власть. В большинстве городов накануне отопительного сезона было принято решение незначительно снизить стоимость тепла.

Например, в Каменском предложили подавать тепло по 1658 грн 10 коп. за Гкал. Для сравнения, в 2019 г. тариф составлял 1688 грн 47 коп. В Бердянске предлагается принять тариф для населения в размере 1719,55 грн/Гкал. против 1821,66 грн/Гкал в прошлом году. То есть предлагается снижение тарифа всего на 2-6%.

А в городе Изюм, наоборот, решили повысить тариф. В прошлом отопительном сезоне жильцы многоэтажек платили по 1300-1400 грн за гигакалорию, а новый тариф на тепловую энергию составит 1563,65 грн. То есть однозначной позиции по этому вопросу у местных властей нет.

В столице власть еще не озвучила свое видение тарифной политики. И пока чиновники думают, в дело формирования тарифов вмешался Антимонопольный комитет. АМКУ рекомендовал ООО “Евро-Реконструкция”, поставщику отопления и горячей воды для 300 тыс. жителей и предприятий Левого берега Киева (Дарницкая ТЭЦ), осуществить перерасчет платы за тепловую энергию, услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения в связи со снижением цены природного газа в течение отопительного периода 2019-2020 гг.

Антимонопольщики говорят, что Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 17 марта установила для “Евро-Реконструкции” тариф на услуги по поставкам тепловой энергии на уровне 827,18 грн/Гкал.

“Несмотря на это, предприятие продолжает насчитывать населению плату за услуги централизованного отопления по предыдущим тарифам - 1341,53 грн/Гкал, то есть завышенным на 514,35 грн”, - говорится в сообщении АМКУ.

Но даже если где-то тарифы и снизят, то в течение отопительного сезона они вполне могут вырасти снова. Как говорят в Ассоциации поставщиков энергоресурсов, в Украине зимой стоимость отопления может вырасти на 15-16% по сравнению с началом отопительного сезона. Такой прогноз был сделан на основании предположения о росте цены газа до 7 грн за кубометр. Если газ подорожает еще больше, то и рост тарифов будет выше.

Субсидий в этом году будет меньше. Во-первых, депутаты приняли законопроект №3991, который предлагает урезать расходы по статье "субсидии" на 2,16 млрд грн.

Во-вторых, в этом году чиновники переписали правила расчета субсидий, и они станут меньше. Например, по новым правилам сама субсидия будет учитываться в общем доходе субсидианта. Также в доход учитывают льготы, которые получает человек по услугам ЖКХ. Таким образом, сумма доходов существенно вырастет за счет новых правил подсчета, а значит, сумма начисленной субсидии - уменьшится.

В этом году был расширен список тех лиц, которые входят в состав семьи вне зависимости от места их пребывания: муж, жена, родные и усыновленные дети до 18 лет, дети, которые не состоят в браке и учатся на дневном стационаре в возрасте до 23 лет. Это означает, если дети, к примеру, получают зарплату или стипендию, но при этом живут в другом городе (или стране), их доход все равно будет учитываться в общий семейный, и это уменьшает шансы на получение субсидии.

Кроме того, чиновники обещают строже оценивать претендентов на субсидии и отказывать тем, кто в ней не нуждается.

- Мы будем создавать единый социальный реестр, где будут находиться все люди, которые получают социальные выплаты, - заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. - Я надеюсь, что через несколько лет мы сможем сэкономить около 100 млрд гривен.

Эту стратегию поддерживает и Министерство социальной политики. Там тоже уверены в необходимости создать реестр, в который внесут всех получателей пособий, субсидий и других соцвыплат.