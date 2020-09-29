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Новости
Украина
29 сентября 20, 08:28
Враг пять раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе
зона ООС
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Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил.

Украинские защитники добросовестно выполняют задачи по назначению и продолжают неуклонно придерживаться достигнутых 22 июля 2020 договоренностей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, за прошедшие сутки, 28 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. В утренние часы недалеко от населенного пункта Старогнатовка противник открывал огонь из стрелкового оружия, а в вечернее время - из станкового противотанкового гранатомета. Вблизи Авдеевки враг провоцировал украинских военнослужащих из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы возле населенного пункта Шумы. На этом участке противник применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет.

"Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было. Украинские защитники огонь в ответ не открывали", - казано в сообщении.

Кроме того, вчера военнослужащие Вооруженных Сил и спасатели ГСЧС ликвидировали пожар недалеко от населенного пункта Нижнетеплое.

С начала текущих суток, 29 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина, выстрелов со стороны противника не зафиксировано.

"Украинские защитники соблюдают условия договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 г., и готовы адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника", - добавили в пресс-центре ОС.
censor.net.ua
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