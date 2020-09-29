За сутки COVID-19 в Украине заболели 3 627 человек

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (426), Киеве (416) и Одесской области (271).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на 29 сентября составило 204 932 человека, умерли с начала пандемии 4 065 человек (за сутки 69), выздоровевших - 90 250. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 110 617 человек.

Динамика эпидемии по регионам:

Харьковская область – 18129 заболевших (426 за сутки);

Киев – 22 559 (416);

Одесская – 13 350 (271);

Днепропетровская – 5551 (200);

Сумская – 4008 (195);

Львовская – 20 085 (169);

Черновицкая – 14 280 (167);

Тернопольская – 13 303 (164);

Ровенская – 12 302 (157);

Хмельницкая – 5896 (149);

Киевская – 8996 (142);

Волынская – 7911 (136);

Полтавская – 2107 (135);

Ивано-Франковская – 13 577 (132);

Запорожская – 3895 (122);

Черкасская – 3881 (122);

Черниговская – 4099 (103);

Винницкая – 6062 (88);

Донецкая – 3132 (86);

Закарпатская – 9735 (81);

Николаевская – 3074 (63);

Житомирская – 5826 (47);

Херсонская – 1084 (22);

Луганская – 1000 (21);

Кировоградская – 1090 (13).

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.