За сутки COVID-19 в Украине заболели 3 627 человек

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (426), Киеве (416) и Одесской области (271).
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на 29 сентября составило 204 932 человека, умерли с начала пандемии 4 065 человек (за сутки 69), выздоровевших - 90 250. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 110 617 человек.
Динамика эпидемии по регионам:
Харьковская область – 18129 заболевших (426 за сутки);
Киев – 22 559 (416);
Одесская – 13 350 (271);
Днепропетровская – 5551 (200);
Сумская – 4008 (195);
Львовская – 20 085 (169);
Черновицкая – 14 280 (167);
Тернопольская – 13 303 (164);
Ровенская – 12 302 (157);
Хмельницкая – 5896 (149);
Киевская – 8996 (142);
Волынская – 7911 (136);
Полтавская – 2107 (135);
Ивано-Франковская – 13 577 (132);
Запорожская – 3895 (122);
Черкасская – 3881 (122);
Черниговская – 4099 (103);
Винницкая – 6062 (88);
Донецкая – 3132 (86);
Закарпатская – 9735 (81);
Николаевская – 3074 (63);
Житомирская – 5826 (47);
Херсонская – 1084 (22);
Луганская – 1000 (21);
Кировоградская – 1090 (13).
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.