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Новости
Украина
29 сентября 20, 10:24
В Харькове прощаются Виталием Вильховым - курсантом с Ан-26
Виталий Вильховой
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На церемонию пришли сокурсники парня, его друзья и родные.

Утром во вторник, 29 сентября, в Харькове прощаются с 20-летним Виталием Вильховым, который выжил в авиакатастрофе в Чугуеве, был госпитализирован в тяжелом состоянии и на следующий день скончался в больнице. Как сообщило "Суспільне", церемония прощания проходила на Мемориале Славы.

Проститься с Виталием пришли родные погибшего, курсанты университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба, руководство университета, харьковчане.

- В одно мгновение Украина потеряла 26 лучших своих сыновей, 26 настоящих мужчин, которые в трудное время для страны сознательно выбрали почетный путь защиты страны и каждый день упорно шли к цели. Но не произошло. Сдерживая боль, мы сегодня провожаем в последний путь Вильхового Виталия Богдановича , 20-летнего юношу, который с детства мечтал о небе, карьеру военного и, собрав все силы, до последнего вздоха боролся за свою жизнь , - сказал во время церемонии начальник университета Воздушных сил им. Кожедуба Александр Туринский.

После этого он передал матери Виталия грамоту почета и скорби от Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Руслана Хомчака.

История вопроса

Вечером 25 сентября под Чугуевым разбился учебный АН-26. Погибли 26 человек: курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба и экипаж самолета. Выжил лишь курсант Вячеслав Злочевский. 

Утром 26 августа президент Владимир Зеленский побывал на месте трагедии. Семьям погибших пообещали выплатить по полтора миллиона гривен. В тот же день обнародовали список погибших.

Виталию было всего 20 лет. Фото: suspilne.media 

Попрощаться с парнем пришло много людей. Фото: suspilne.media 

Виталий выжил в авиакатастрофе, но умер на следующий день в больнице. Фото: suspilne.media

kp.ua
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